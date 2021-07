“Non fare il Ponte sullo Stretto di Messina sarebbe un’assurdità”: l’idea di Paita e il sogno Alta Velocità fino in Sicilia

Con la realizzazione del Ponte sullo Stretto avrebbe un senso l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria, Paita: si prolungherebbero i collegamenti anche in Sicilia

“Il Ponte sullo Stretto di Messina va assolutamente realizzato: non farlo sarebbe una vera e propria assurdità, sia infrastrutturale che economica”. Lo ha dichiarato Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera, nel corso del convegno sull’empowerment femminile organizzato oggi a Sorrento da Alis. “Dopo che, finalmente, è stato finanziato il tratto dell’Alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria sarebbe davvero insensato non prolungare i collegamenti fino alla Sicilia. In questo modo si può creare un’unica dorsale che non solo unisce la Penisola da un capo all’altro e connette i suoi porti ma diventerà parte integrante di una grande rete europea estesa dal mediterraneo alla Scandinavia. È venuto il momento di scegliere il progetto e, soprattutto, di realizzarlo”, ha concluso Paita.