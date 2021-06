Non ha senso giudicare la comicità di Khaby Lame al di fuori di TikTok

È un genio o siamo noi stupidi? Il talento si misura con i follower? Ha ragione Claudio Sabelli Fioretti a non trovarlo divertente? Se non esistono le riposte giuste è perché tutte le questioni sollevate dal successo di questo tiktoker si basano su presupposti sbagliati

Mentre scrivo queste righe, è possibile che i follower di Khaby Lame su TikTok salgano da 64,1 milioni a – chi lo sa? – persino 65 o di più. Il fatto che da giorni si parli del suo successo mostruoso (e globale) non può che accelerare ulteriormente la sua incredibile performance. Per chi ancora non lo sapesse, Khaby Lame è un ragazzo di 21 anni che vive a Chivasso, dove è arrivato dal Senegal quando aveva un anno, insieme alla famiglia. A quanto pare (lo ha raccontato lui stesso) si sarebbe buttato a far video comici su TikTok dopo aver perso il lavoro per via di Covid-19. La sua specialità sono le prese in giro delle challenge e dei tutorial che si trovano sul social.

Gente che cerca di travasare acqua da una ciotola all’altra con il mestolo rovesciato, che spacca a colpi di karate fogli di carta, tipi nerboruti che non riescono a rompere un uovo con il bicipite. Khaby Lame ne mostra l’assurdità e lo fa senza spiccicare parola. I suoi video sono tutti muti. Il che, a posteriori, e che l’abbia fatto consciamente o no, è stato un colpo di genio perché elimina ogni barriera linguistica. Di lui si è parlato molto in questi ultimi giorni sui media tradizionali per un paio di motivi. Lo scherzo che gli hanno fatto Le Iene e un commento di Claudio Sabelli Fioretti. Che, a proposito, della comicità del Tiktoker, ha scritto: “L’idea, devo ammetterlo, è buona anche se non geniale. E comunque a me non ha fatto ridere. Del resto io non rido quasi mai delle prodezze dei nuovi divi dei social. Sono vecchio, lo ammetto, e ho bisogno di stimoli forti”.

Claudio Sabelli Fioretti, come era prevedibile, è stato criticato dai fan di Khaby Lame. Ma si può prendersela con qualcuno perché non si diverte? Tanto più con qualcuno che, come ha ammesso lui stesso, non ha l’età per apprezzare la comicità di TikTok? A commento dei commenti, Sabelli Fioretti ha aggiunto di non avercela con Khaby Lame, semmai con “chi confonde i follower con la genialità, con chi pensa ancora oggi che se non hai milioni di like sei un fallito”. Ha scritto: “Ce l’ho con quelli che fanno dilatare il proprio ego ogni volta che un loro post ottiene milioni di condivisioni e di interazioni”. E ha aggiunto: “C’è un giornalista ormai maturo, e quindi si presuppone di buonsenso, che ogni volta che litiga con qualcuno gli spara addosso le sue vagonate di like confrontandole con le miserie dei like del suo avversario. Io sono il giornalista più popolare sui social italiani. Tu non hai nemmeno una piccola parte dei follower che ho io. Come quei bambini che passano il tempo a confrontare la lunghezza dei rispettivi piselli”.

Infine, ha scritto anche che i “tiktokers sono di bocca buona”. Ha ragione? Di certo, il mezzo in sé non è fatto per un genere di comicità sofisticata. Ma, il punto è che si tratta di un falso problema. Confrontare i video buffi di TikTok con la comicità di altri media è un non senso.

Khaby Lame è un genio dentro TikTok. Il che non lo vuol dire che lo sia tout court. Ha trovato una sua chiave stilistica che funziona, non sui social, ma sul quello specifico social. Per questo stesso motivo, non ha senso fare raffronti con il numero di follower di Mark Zuckerberg piuttosto che di Chiara Ferragni, visto che nessuno dei due è un nativo di TikTok.

Questo genere di competizioni (che, ha ragione Sabelli Fioretti, ricordano tristemente il “chi ce l’ha più lungo“) è inutile. Così come lo sono le discussioni sul “quanto guadagna Khaby Lame”, seguite dalla solita domanda se sia giusto o no che uno faccia un sacco di soldi postando video sui social. La risposta è che è giusto o ingiusto esattamente come lo è guadagnare un mucchio di soldi dando calci a un pallone. E la citazione non è casuale, ma il riferimento è ai calciatori, Alessandro Del Piero e Arthur Melo che appaiono come guest star in un paio di video.

È il mercato, baby. (Se davvero vogliamo ragionarci sopra seriamente è da lì che si deve partire).