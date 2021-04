non-hai-i-pirottini-o-la-teglia-per-muffin?-scopri-come-prepararli-senza!

Volete fare i muffin ma siete senza pirottini appositi e/o addirittura senza la teglia? Ecco il trucco furbo per farli ugualmente in casa.

Capita a volte di volerci cimentare nella preparazione di un dolce per poi accorgersi di non avere l’occorrente giusto per la realizzazione, così abbandoniamo subito l’idea. Con i muffin è diverso! che siano dolci o salati non importa, ecco il trucco furbo per realizzarli comunque, sia che siate senza pirottini ma con la teglia e sia che siate senza entrambi: ne pirottini e ne teglia.

Il trucco furbo

Ecco il trucco furbo che vi permetterà di realizzare ugualmente i vostri muffin dolci o salati, anche se siete senza l’attrezzatura necessaria. Tutto quello che vi servirà ce l’avete in casa, sicuramente! Un trucco che vi sorprenderà per la sua semplicità e vi chiederete come non averci pensato prima. Vi verrà incontro qualsiasi volta voi vogliate farli. Vediamo come preparali: senza pirottini e senza teglia.

Foto da pixabay

Senza pirottini

Se vi mancano solo i pirottini per muffin da mettere nello stampo apposito, quello che dovrete fare è prendere un foglio di carta da forno, ritagliarne una striscia alta 10 cm e da questa ricavarne dei quadrati ( 1 per ogni muffin che andrete a realizzare). Fatelo fino a raggiungere il numero totale dei muffin. Poi dategli la forma inserendoli nello stampo ognuno al proprio posto, aiutandovi con un bicchiere dello stesso diamentro della base dello stampo. Inseritelo dentro e ruotatelo nelle due direzioni. Vedrete come i vostri pirottini prendono subito forma e saranno pronti per accogliere l’impasto. Saranno bellissimi e con un tocco ”home made” da fare invidia a quelli commerciali.

Senza teglia

Se siete senza teglia quello che dovete fare è molto semplice: procurarvi dei bicchieri e/o tazze idonee alla cottura in forno. Andrete a cuocere direttamente lì i vostri muffin. Prima dovrete inserire dentro i vostri pirottini e riempire quest’ultimi di 3/4.

Se non avete i pirottini potete oliare e infarinare direttamente i bicchieri o tazze altrimenti potrete realizzarli voi con la carta da forno come descritto sopra (rispettando le misure del bicchiere e/o tazza) ed inserirli dentro, riempite sempre fino ai 3/4 del pirottino fatto, così facendo scongiurerete la possibilità che l'impasto fuoriesca.

Foto da pixabay

Svelato il trucco per realizzare in qualsiasi modo i vostri muffin dolci o salati. Non avete più scuse per non prepararli, ma solo soluzioni! Vedrete che saranno così belli che non li comprerete più. Un trucco oltre che furbo anche economico.