non-la-solita-insalata,-ecco-la-pizza-di-riso-alla-siciliana,-da-mangiare-calda-o-fredda-anche-in-spiaggia.-veloce-e-buonissima

La pizza di riso è un piatto che potete servire sia caldo, tiepido e perfino freddo. Da servire come primo piatto, piatto unico, oppure come antipasto e/o aperitivo. Un piatto molto semplice da preparare, oltre al riso che è l’ingrediente principale, potete usare per la farcitura gli ingredienti svuota frigo, da preparare sia in bianco che con un ragù leggero.

Diciamo che la preparazione ricorda molto quella del sartù di riso Napoletano: riso, ragù. La differenza è che questa come ne differisce per la consistenza dato che è più bassa, e in più ci sono le melanzane che la fanno più estiva e “sprintosa”. Di seguito andremo a preparare la pizza di riso, con un ragù veloce, farcito con uova sode, mozzarella e melanzane, completando con del pecorino grattugiato.

Pizza di riso alla siciliana

Ingredienti:

250 gr di riso

Ragù q.b.

1 uovo sodo

Mozzarella

1 melanzana

Olio evo

Pecorino

Procedimento:

Per preparare il tortino di riso, lessate il riso ben al dente, mettetelo in una terrina, aggiungete un paio di cucchiai di ragù e un poco di pecorino grattugiato, mescolate bene. Sul fondo di una teglia rotonda mettete altro ragù,la metà del riso e livellate con l’aiuto di un cucchiaio.

Posizionate la mozzarella tagliata a dadini, le uova e le melanzane, completate la farcitura con altro ragù e pecorino grattugiato. Coprite con il riso rimanente, ancora ragù e pecorino grattugiato, infornate in forno preriscaldato a 200° per quindici minuti. Sfornate il vostro tortino e gustate caldo oppure freddo. Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

