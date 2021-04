Non servirà più dire “Hey Google” per alcune funzioni di Assistant

Basterà dire “Stop” per fermare la sveglia oppure “Rispondi alla chiamata” se qualcuno sta chiamando

(Foto: 9to5google)

Una delle prerogative degli assistenti virtuali è la frase di attivazione che richiama l’attenzione del software per portare a termine i compiti richiesti. Ma con il prossimo aggiornamento di Google Assistant, curiosamente chiamato in codice Guacamole, non sarà più necessario pronunciare “Hey Google” per accedere a funzioni rapide della vita quotidiana come sveglie o chiamate telefoniche.

Gli indizi della novità in arrivo sono stati scovati decompilando l’ultima versione dei file di installazione (apk) che Google ha caricato sul Play Store. Capita spesso infatti che gli sviluppatori anticipino funzioni in arrivo su versioni successive con codice già pronto sulle precedenti. Come raccontato da 9to5google, nella versione 12.8 dell’app Google si è scoperto già dallo scorso inizio marzo un misterioso nuovo servizio, chiamato appunto Guacamole.

Nelle scorse ore, la descrizione della funzione è andata (inavvertitamente?) online nell’app di Google versione beta su dispositivi Android 11 – e non sull’ultimo developer preview del 12 – con l’emblematica frase “Evita di dire Hey Google per aiuti con compiti veloci”. Guacamole si può attivare con il toggle, ossia il pulsante virtuale, dopo aver letto una pagina informativa.

Una volta acconsentito, si apriranno una serie di comandi rapidi diretti senza evocare l’assistente come per esempio attivare o disattivare sveglie oppure timer e rispondere a chiamate. Per esempio basterà dire “Stop” e la sveglia smetterà di suonare – come già possibile sugli smart display Nest Hub dal 2019 – oppure “Rispondi/Rifiuta la chiamata” e l’app del dialer agirà di conseguenza.

Insomma, una semplificazione che permetterà di risparmiare un po’ di tempo e di fatica rendendo l’interazione più naturale. Essendo però ancora solo presente nelle versioni beta e dunque in fase di test, non c’è la conferma definitiva che Guacamole sarà portato stabilmente a bordo della nuova app di Google. La risposta definitiva arriverà nel giro di poche settimane, nel frattempo ci si può divertire trasformando l’assistente virtuale in Super Saiyan.