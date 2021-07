non-solo-il-migep,-ora-anche-l’associazione-“io-sono-oss”-chiede-l’inserimento-nell’area-socio-sanitaria-dell’oss.

Riceviamo e pubblichiamo.

Egregio direttore



l’Associazione di cui rappresento volevo informare lei e i suoi illustrissimi lettori della Sua testata giornalistica che l’Associazione Nazionale Io Sono OSS vuole che la figura dell’Oss sia inserita a pieno titolo nell’area socio sanitaria e non ci siano più veti da parte della FNOPI o chicchessia in modo da dare a questa figura un ruolo importante al suo profilo etico e professionale in ambito nazionale.



È ora di finirla a livello politico a prendere in giro questa figura che dal 2001 e dal 2003 sono stati stabiliti i profili professionali dell’OSS e dell’OSS complementare in assistenza sanitaria di cui l’ex IPASVI ora FNOPI e i sindacati CGIL, CISL e UIL avevano dato il loro consenso alla figura al ministero del lavoro, al ministero della salute e alla conferenza stato regioni sulla attuazione dei percorsi formativi dell’OSS.



Noi come Associazione ribadiamo che il governo, i ministeri, il Parlamento i stanno prendendo in giro grazie ad una pressione da parte degli infermieri di bloccare il percorso degli OSS e OSS complementari in assistenza Sanitaria visto che sono diventati arroganti sia nei confronti dei medici che nei nostri confronti. Vogliamo da parte delle istituzioni delle risposte certe e non approssimative a tutti gli operatori socio sanitari italiani

