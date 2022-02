non-solo-motosport:-momo-tires-a-fianco-della-pallavolista-brenda-castillo

Il brand MOMO, simbolo di sportività con quasi 60 anni di storia, avvia nel 2022, attraverso il settore pneumatici MOMO TIRES, un progetto di sponsorizzazioni sportive che spazia tra varie discipline. Il progetto nasce dalla volontà del marchio di pneumatici di affiancare settori sportivi che non siano necessariamente legati al mondo dell’Automotive; MOMO TIRES si rivolge infatti a un pubblico ampio per genere e abitudini, ma sicuramente caratterizzato da passione sportiva, dinamicità e attenzione alle performance di alto livello.

Già da alcuni anni, MOMO TIRES, è partner ufficiale delle atlete della Savino Del Bene Volley, squadra di pallavolo femminile toscana che milita nel campionato di serie A (nello specifico per le giocatrici che ricoprono il ruolo di Libero).

Per la stagione 2021/2022 a rappresentare il marchio italiano è la giocatrice Libero di fama internazionale, Brenda Castillo.

Brenda Castillo, pallavolista classe 1992, è considerata una delle migliori giocatrici al mondo nel ruolo di libero: originaria della Repubblica Domenicana, arriva alla Savino Bel Bene nella stagione attuale. La carriera di Brenda inizia nel 2007, tra le fila della formazione provinciale di San Cristóbal, dove gioca per tre stagioni fino al 2010 quando, sempre nella Repubblica Domenicana, inizia a giocare per la squadra del Mirador Volleyball Club.

L’anno successivo, 2011, notata dai club stranieri, per la prima volta si trasferisce all’estero, a Porto Rico, ingaggiata dalle Criollas de Caguas, con le quali nello stesso anno vince la Liga de Voleibol Superior Femenino.

Nella stagione 2012/2013 si trasferisce in Azerbaigian, presso il Club Rabitə Bakı Voleybol Klubu, dove vince in Superliga e dove le viene assegnato il premio come miglior libero del torneo. Copione che si ripete anche nella stagione successiva, quando vince nuovamente lo scudetto, ricevendo ancora una volta il premio di miglior libero del campionato, oltre al premio di miglior libero ricevuto in Champions League.

Al termine del campionato 2014/2015 conquista il suo terzo scudetto consecutivo; successivamente si trasferisce in un’altra formazione azera, la Lokomotiv Baku squadra della capitale del paese asiatico.

Nella stagione 2016/2017 approda in Brasile, dove viene ingaggiata dal Bauru, rientrando successivamente in patria per partecipare alla Liga de Voleibol Superior, in forze alla squadra del Cristo Rey Volleyball, raggiungendo la finale scudetto e venendo insignita dei premi come miglior ricevitrice, miglior difesa e miglior libero.

Nel campionato 2020/2021 torna a giocare per il Bauru in Brasile, mentre nella stagione successiva approda finalmente alla Serie A1 italiana, alla Savino Del Bene Volley Scandicci.

Brenda Castillo nel 2007 fa il suo esordio in nazionale, vincendo due medaglie di bronzo in occasione della Coppa Panamericana ed al Campionato Nordamericano. L’anno seguente è sia nelle fila della nazionale maggiore, con la quale vince la medaglia d’oro alla Coppa Panamericana e la medaglia d’argento alla Final Four Cup, sia con la Nazionale Under-20, con la quale vince la medaglia d’argento al campionato nordamericano. In questa occasione riceve ben quattro premi individuali, tra i quali quello di Most Valuable Player.

Nel 2021, dopo aver partecipato ai Giochi della XXXII Olimpiade, si aggiudica la medaglia d’oro in occasione della Coppa Panamericana, dove viene insignita dei primi come miglior difesa, miglior ricevitrice e miglior libero.

The post Non solo motosport: MOMO Tires a fianco della pallavolista Brenda Castillo appeared first on Pneusnews.it.