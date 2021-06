“non-volevo-pubblicare”,-diletta-leotta-e-can-yaman-di-nuovo-in-crisi:-la-foto-dice-tutto

Ancora una volta emergono dubbi sulla relazione tra l’attore turco e la conduttrice televisiva e radiofonica.

Nonostante Diletta Leotta e Can Yaman si mostrino spesso insieme, scambiandosi tenere effusioni amorose, c’è ancora chi sospetta che il fidanzamento tra i due sia solo una finzione. E questa volta spunta un video.

Can Yaman e Diletta Leotta (Screenshot Instagram)

In questo caso si tratterebbe del sospetto di alcuni utenti di Instagram che ha trovato conferma in uno dei più noti paparazzi, Paolone, conosciuto e seguitissimo sui social.

Proprio il fotografo ha sempre sostenuto che la relazione tra Can e Diletta fosse studiata a tavolino.

Can Yaman e Diletta Leotta, tutto finto? il video pubblicato dal fotografo Paolone

Pochi giorni fa il paparazzo ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram, estratto dalla partecipazione di Diletta Leotta al reality show di Amazon Prime, Celebrity Hunted 2: Caccia all’uomo, che ritrae la coppia a bordo di una limousine.

Nella descrizione del post, il seguente messaggio del fotografo:

” Commentate! E ci vediamo domenica in diretta… Non volevo nemmeno postarlo… Giudicate voi!”.

Il video caricato da Paolone ha raccolto l’immediato supporto da parte dei suoi fan che sospettano della falsità della relazione della coppia. Nelle immagini proprio questi ultimi hanno visto un certo distacco da parte della conduttrice sportiva.

Nei commenti lasciati sotto il post gli utenti si sono divisi in due fazioni, chi ha dubbi sulla relazione della coppia e chi non ne può più di leggere gossip su di loro e di dare troppa importanza a una notizia di poco conto.

Sara vero il loro amore ho hanno finto tutto fino ad oggi? Non ci resta che restare in attesa di eventuali dichiarazione dei diretti interessati per scoprire se la storia d’amore tra i due proseguirà o se non è mai esistita.

Intanto l’attore di DayDreamer – Le ali del sogno sembrerebbe aver ottenuto il ruolo di protagonista nella prossima pellicola dedicata al pirata ribelle Sandokan, personaggio immaginario inventato dallo scrittore Emilio Salgari.