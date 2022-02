Nordahl Lelandais : cette preuve accablante qui a permis de faire basculer l’enquête

Une découverte importante. Incarcéré à la prison de Saint-Quentin-Fallavier depuis septembre 2017, Nordahl Lelandais a été condamné, il y a neuf mois, à vingt ans de réclusion criminelle pour le meurtre d’Arthur Noyer, survenu en avril 2017. Depuis ce lundi 31 janvier, il doit à nouveau comparaitre devant une cour d’assises mais, cette fois-ci, c’est pour le meurtre de la petite Maëlys de Araujo. Le procès se poursuit ce jeudi 10 février et de nombreuses révélations continuent de voir le jour. Alors qu’un expert de la gendarmerie était à la barre, il a évoqué l’analyse du véhicule de Nordahl Lelandais, qui a été très importante. “Elle s’est faite en plusieurs temps“, a-t-il d’abord expliqué. “La première phase était très rapide. Celle-ci visait à parer au plus pressé pour avoir des résultats en 24 heures“, a-t-il poursuivi avant d’évoquer la seconde : “Plus poussée, elle ne donne rien de décisif“, a-t-il déploré. Par la suite, c’est le visionnement des images de vidéosurveillance d’une station de lavage qui a conduit la juge d’instruction à demander un examen plus poussé, c’est-à-dire dans le coffre et la portière avant passager. “On se renseigne alors sur comment démonter proprement une Audi pour ne pas endommager d’éventuelles preuves”, a expliqué le gendarme avant d’évoquer une “goutte de sang minuscule retrouvée sous un tapis, dans la zone arrière gauche du coffre“. Celle-ci a été suffisante pour faire tomber Nordahl Lelandais puisque son identification a permis de confirmer qu’il s’agit du sang de Maëlys de Araujo.

Des révélations bouleversantes. A la barre cet après-midi se trouvent trois experts dont un légiste, qui ont fait des confidences concernant le corps de Maëlys de Araujo. “Quand nous avons récupéré le corps, il n’y avait plus d’éléments biologiques“, a d’abord expliqué l’un d’entre eux. Par la suite, une reconstruction scanner 3D du crâne de Maëlys a été visionnée. “Ce que l’on peut voir sur la photo du crâne de face, vous avez une fracture des os du nez, un morceau d’os manquant. Ensuite, on peut observer une fracture parasympysaire droite et au niveau de la mandibule gauche une autre facture“, indique-t-il. Selon les propos du médecin légiste, il y a une “probabilité faible du décès tel que le décrit Nordahl Lelandais. Des lésions hémorragiques n’entraînent pas le décès immédiatement“, a-t-il affirmé avant d’ajouter : “En conclusion, il n’y a pas incompatibilité entre les lésions osseuses et le mécanisme évoqué par Nordahl Lelandais, c’est-à-dire un coup porté, mais en revanche, il y a peu de chance que le décès se soit produit comme décrit par Nordahl Lelandais“, a-t-il poursuivi. Pour rappel, Nordahl Lelandais avait affirmé avoir “donné une simple gifle” à Maëlys de Araujo après qu’elle se soit mise à “chouiner“. Une piste qui semble avoir été écartée par les experts et le médecin légiste.

Maëlys de Araujo : quelles sont les trois hypothèses de son décès ?

A la barre, les experts ont évoqué trois hypothèses concernant le décès de Maëlys de Araujo. “Nous avons constaté un traumatisme facial, donc nous pouvons avoir un traumatisme crânien ou un traumatisme cervical“, a d’abord expliqué l’un d’entre eux. “La cause du décès peut également être hémorragique“, a-t-il poursuivi avant d’ajouter : ” Des débris dentaires qui peuvent se mettre au niveau du carrefour avec la voie aérienne et la boucher, l’air ne peut plus rentrer et le sang n’est plus oxygéné et cela peut conduire au décès“. Des propos très bouleversants, qui viennent contredire ceux tenus par Nordahl Lelandais depuis le début.

