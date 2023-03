Normalização do abastecimento de água em Biritiba Ussu deve acontecer até a noite desta terça-feira

Segundo o Semae, forte chuva de segunda-feira provocou queda de energia que afetou o sistema de abastecimento. A normalização do abastecimento de água no distrito de Biritiba Ussu, em Mogi das Cruzes, deve acontecer até a noite desta terça-feira (7). Segundo o Serviço Municipal de Águas e Esgoto (Semae), a forte chuva de segunda-feira (6), provocou queda de energia que afetou o sistema de abastecimento de água do núcleo isolado de Biritiba Ussu.

O Semae informou que entrou em contato com a concessionária EDP ainda na noite de segunda, mas a energia só foi restabelecida na terça-feira por volta das 10h15. Segundo a autarquia, o abastecimento de água foi retomado, mas a normalização do serviço será de forma gradativa, devendo se estabilizar à noite.

O Semae recomenda aos moradores utilizar com economia a água armazenada em suas caixas d’água, evitando o desperdício. Mais informações pelo telefone 115.

A EDP informou que devido às fortes chuvas que atingiram a região ontem, houve aumento no volume de ocorrências em pontos da cidade, principalmente mais complexas, envolvendo galhos, árvores e objetos projetados às redes.

Dentre as ocorrências, as equipes da EDP atuaram na retirada de uma árvore caída sobre a rede que abastece 37 clientes do distrito de Biritiba Ussu, entre eles o reservatório do Semae. Para a normalização do fornecimento, houve a necessidade de recomposição do sistema danificado e do trabalho de poda da vegetação ao longo da estrada e da Rua Camilo J. Miranda.

De acordo com a EDP, o trabalho foi finalizado e o abastecimento normalizado às 10h30 de hoje.

Assista a mais notícias

Mata