“Nos âmes sont liées” : les tendres confidences de Delphine Wespiser sur son couple avec Roger

Elle est plus amoureuse que jamais ! Après avoir traversé une crise de couple, Delphine Wespiser et Roger Erhart sont à nouveau sur la même longueur d’onde. De retour sur le plateau de Touche pas à mon poste après avoir profité du soleil de Las Terrenas, en République dominicaine, la jolie brune a assuré avoir passé de superbes vacances. Alors que Cyril Hanouna lui a demandé si elle s’était posé les bonnes questions avec son compagnon, l’ex-Miss France a dévoilé : “On s’est posé de très bonnes questions. En fait, c’est important de comprendre que la vie passe vite et qu’il n’y a pas que le travail. C’est la vérité, on parle tellement de sujets de société, moi, j’avais besoin, à l’approche de mes trente ans, avec des choses qui se passent dans ma vie aussi hors télé, de me donner du bon temps parce que cette fin d’année était très compliquée !“

Interrogée sur son couple, Delphine Wespiser a confié sur le plateau : “C’est toujours aussi soudé ! C’était important de partir pour encore plus comprendre que nos âmes sont liées, que malgré tout ça, nos âmes sont liées, et c’est ça l’essentiel !” Pour conclure, la jolie brune a ajouté : “Et encore une fois, je tiens à le préciser parce qu’on fait toujours des blagues là-dessus… Tous les soirs, je reçois tellement de messages de jeunes filles qui disent : ‘Encore une fois, on a parlé de votre différence d’âge, moi aussi, je suis dans ce souci-là au vu de la société.’ Donc les filles et les garçons, la différence d’âge ce n’est pas important, si vos âmes sont connectées, c’est l’essentiel !“

Delphine Wespiser : “Me sentir libre et protégée dans ton cou…”

Durant ces vacances, celle qui fêtera bientôt ses six ans d’amour avec son compagnon, avait révélé à ses abonnés que ces quelques jours leur avait fait du bien. Lundi 31 janvier 2022, c’est sur Instagram qu’elle avait écrit : “C’est la fin des vacances ! Je crois que ce que j’ai préféré pendant ces vacances : c’est de me sentir libre et protégée dans ton cou en même temps… Les ballades en quad en amoureux lorsqu’il fait chaud, c’est tellement cool et de nuit, c’est juste magique !” Cinq jours plus tôt, la jolie brune avait confié : “Nous vous envoyons nos meilleures énergies de ce séjour, où nous avons changé d’air pour nous ressourcer. Début 2021 était ma plus belle année. Fin 2021, la pire. Je vous expliquerai un jour. En tout cas, j’ai toujours essayé de ne rien montrer et de continuer à travailler chaque jour pour penser à autre chose. Nous allons bientôt rentrer ressourcés et prêts à tout affronter, ensemble. Parce que les épreuves que nous traversons tous doivent renforcer un couple et non le fragiliser comme c’est trop souvent le cas de nos jours.“

Touche pas à mon poste © C8

