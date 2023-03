Nota Legal deve pagar ‘raspadinhas’ para 1,5 mil rondonienses em março

Prêmios vão de R$ 50 a 500 para quem for premiado na raspadinha do aplicativo Nota Legal. Nota Legal Rondoniense

Sefin/Reprodução

A Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) informou que vai pagar, neste mês de março, os valores de prêmios instantâneos da raspadinha do Nota Legal Rondoniense.

Os prêmios das raspadinhas vão de R$ 50 a R$ 500. Todos os consumidores que pediram para colocar o CPF na nota fiscal, rasparam no aplicativo e foram premiados, receberão o dinheiro direto na conta bancária.

De acordo com a Sefin, os pagamentos dos prêmios instantâneos devem ser feitos para cerca de 1.500 rondonienses.

“Os pagamentos desses prêmios são realizados por meio de lotes gerados mensalmente, referentes ao mês anterior. O processo de pagamento envolve análise, conferência e autorização de vários setores, antes de serem encaminhados ao banco”, ressaltou a secretaria.

Aplicativo

Para participar dos próximos sorteios e concorrer aos prêmios, o cidadão só precisa baixar o aplicativo Nota Legal Rondoniense (baixe no Play Store ou baixe na Apple Store), realizar o seu cadastro e começar a solicitar o CPF no cupom na hora das compras.

Sorteios e raspadinhas

Além das raspadinhas, o programa tem os famosos sorteios trimestrais, com prêmios que chegam a R$ 15 mil.

Para participar, basta fazer o cadastro no aplicativo e escanear o QR Code do cupom de compra. Após isso, o cliente ganha uma raspadinha que pode gerar prêmios de R$ 50 a R$ 500.

Ufficio Stampa