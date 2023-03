Nota Legal rondoniense sorteia R$ 50 mil em prêmios nesta sexta (31)

Sorteio será a partir das 18h30. Segundo Sefin, serão premiados quatro rondonienses com valores que vão de R$ 5 a R$ 20 mil. Programa nota legal promove sorteio trimestral

A Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) realiza na próxima sexta-feira (31) o primeiro sorteio de 2023 do programa Nota Legal Rondoniense. Nesta edição serão sorteados R$ 50 mil, divididos em quatro prêmios:

R$ 5 mil

R$ 10 mil

R$ 15 mil

e R$ 20 mil

Segundo Nicandro Campos, coordenador do Nota Legal, o sorteio será realizado em Ariquemes, durante o encerramento do evento chamado Cidadania Empresarial.

“O sorteio trimestral será às 18h30 de sexta-feira e vai ter transmissão ao vivo”, diz. Todos os consumidores que, nos últimos três meses, pediram CPF na nota fiscal vão participar do sorteio.

Os quatro contemplados no sorteio trimestral serão contatados e receberão o dinheiro diretamente na conta bancária cadastrada no aplicativo.

Como participar?

Para participar dos próximos sorteios e concorrer aos prêmios, o rondoniense só precisa baixar o aplicativo Nota Legal (baixe no Play Store ou baixe na Apple Store), realizar o seu cadastro e começar a solicitar o CPF no cupom na hora das compras.

Nota Legal Rondoniense

Raspadinhas

Além do sorteio trimestral, o programa tem as famosas raspadinhas. Para isso, basta fazer o cadastro no aplicativo e escanear o QR Code do cupom de compra. Após isso, o cliente ganha uma raspadinha que pode gerar prêmios de R$ 50 a R$ 500.

Em média, a Sefin diz pagar cerca de 1,5 mil raspadinhas por mês.

