Nota Legal rondoniense sorteia R$ 50 mil em prêmios nesta sexta-feira (31)

Contemplados do sorteio serão contatados e receberão o dinheiro diretamente na conta bancária cadastrada no aplicativo. A Secretaria de Estado de Finanças (Sefin) realiza nesta sexta-feira (31), no evento Cidadania Empresarial, em Ariquemes (RO), mais um sorteio do programa Nota Legal Rondoniense. Nesta edição, serão sorteados R$ 50 mil, divididos em quatro prêmios:

R$ 5 mil

R$ 10 mil

R$ 15 mil

R$ 20 mil

Todos os consumidores que pediram para colocar o CPF na nota fiscal quando efetuaram qualquer compra em estabelecimentos comerciais, vão participar do sorteio.

De acordo com a Sefin, os contemplados do sorteio serão contatados e receberão o dinheiro diretamente na conta bancária cadastrada no aplicativo.

Como participar?

Para participar dos próximos sorteios e concorrer aos prêmios, o cidadão só precisa baixar o aplicativo Nota Legal Rondoniense (baixe no Play Store ou baixe na Apple Store), realizar o seu cadastro e começar a solicitar o CPF no cupom na hora das compras.

Raspadinhas

Além do sorteio trimestral, o programa tem as famosas raspadinhas. Para isso, basta fazer o cadastro no aplicativo e escanear o QR Code do cupom de compra. Após isso, o cliente ganha uma raspadinha que pode gerar prêmios de R$ 50 a R$ 500.

