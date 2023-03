Notificação de 1ª morte por Covid-19 no RS completa 3 anos; veja situação atual da pandemia

Estado registrou quase 42 mil óbitos por coronavírus. Mais de 70% das vítimas são idosas. Leito para pacientes com Covid-19 em Porto Alegre

Foi na noite de 24 de março de 2020 que Porto Alegre notificou a primeira morte por Covid-19 no Rio Grande do Sul. Nestes três anos, o total de vítimas da doença no estado chega a 41.954, segundo atualização da Secretaria Estadual da Saúde (SES) nesta quinta-feira (23).

O RS tem uma mortalidade de 368,8 vítimas a cada 100 mil habitantes.

A primeira morte informada pelas autoridades foi de uma idosa de 91 anos. Dos quase 42 mil óbitos, 73% foram de pessoas com 60 anos ou mais. Veja o gráfico abaixo.

Em março, até agora, o estado registrou 17 mortes. Nesses três anos, o único mês com menos óbitos do que o atual foi justamente o primeiro da pandemia, março de 2020, quando quatro pessoas morreram.

Porto Alegre é a cidade com o maior número de mortes, aponta a SES. Em três anos, foram 6.639 vítimas da Covid-19 no município. Outras seis cidades tiveram mais de 1 mil vítimas: Canoas (1.912), Caxias do Sul (1.703), Pelotas (1.515), Novo Hamburgo (1.124), Gravataí (1.106) e Santa Maria (1.006).

Novo Tiradentes, no Norte do RS, é a única das 497 cidades do estado que não registrou nenhuma morte por coronavírus.

Casos

Até agora, o Rio Grande do Sul já notificou oficialmente 2.979.204 casos de coronavírus. Desses, 10.584 ainda estão em acompanhamento por profissionais de saúde, segundo a SES.

Desconsiderando eventuais reinfecções, seria possível afirmar que a Covid-19 atingiu cerca de 26% da população gaúcha. A taxa de incidência é de 26.185,7 casos a cada 100 mil habitantes.

Em março, até agora, foram registrados 16.612 casos da doença. O número é quase 150% maior do que as notificações de fevereiro (6,6 mil).

Nesta sexta, os hospitais do RS atendiam 64 pacientes, entre adultos e crianças, com coronavírus ou a suspeita da doença em UTIs, além de 285 pessoas em leitos clínicos.

Vacinação

A vacinação contra o coronavírus começou em janeiro de 2021, menos de um ano depois do início da pandemia. No período, 9.848.033 pessoas já tomaram ao menos uma dose do imunizante.

Atualmente, o estado aplica a dose bivalente, considerada uma versão atualizada da vacina monovalente, elaborada com base na variante original do coronavírus e na variante Ômicron. O imunizante é destinado para todos os grupos prioritários no RS.

