Notificações de dengue caem 84% e de chikungunya aumentam 25% nas primeiras semanas de 2023

Segundo levantamento da Saúde Estadual, casos confirmados das doenças também tiveram redução em comparação com janeiro de 2022. Há mais casos de dengue na região norte de Palmas

Reprodução/TV Anhanguera

Nas primeiras quatro semanas de 2023, as notificações contra a dengue caíram 84% e de chikungunya aumentaram 25% entre os dias 1 e 28 de janeiro. Os casos confirmados das doenças causadas através da transmissão pelo Aedes aegypti também tiveram redução em comparação com o mesmo período do ano passado.

O relatório com o monitoramento dos casos foi divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) no dia 1º de fevereiro. Com relação à dengue, houve a notificação de 1.394 casos em 73 municípios. Em 2022, foram 8.808 suspeitas, que resulta em uma redução de 84,2%.

Com relação às confirmações, são 335 em 2023, identificados em 14 cidades. Destes, 10 tiveram sinais de alarme. Com os 4.315 casos de 2022, a queda é de 92,2%, segundo o levantamento.

Quanto à chikungunya, 528 pacientes apresentaram sintomas e foram notificados à SES. No ano passado, foram 422 notificações, que resultou em um aumento de 25,1 % nos períodos.

Mas assim como a dengue, as confirmações também tiveram queda de 142 neste ano para 118 em janeiro. A redução é de 12% nos casos de chikungunya. Os casos estão em sete cidades tocantinenses.

Números de 2022

No primeiro mês do ano não houve nenhum óbito em decorrência das doenças. No ano de 2022, oito pessoas morreram após apresentarem sintomas graves de dengue.

Também no ano passado, foram registrados 21.829 casos prováveis de dengue e 19.925 confirmados. Com sinais de alarme, foram 281 registros e 10 desenvolveram a dengue grave. Para chikungunya, a SES registrou 4.066 notificações e 3.778 confirmações.

Veja como evitar focos do mosquito

Evite usar pratos nos vasos de plantas. Se usar, coloque areia até a borda;

Guarde garrafas com o gargalo virado para baixo;

Mantenha lixeiras tampadas;

Deixe os tanques utilizados para armazenar água sempre vedados, sem qualquer abertura, principalmente as caixas d’água;

Plantas como bromélias devem ser evitadas, pois acumulam água.

Trate a água da piscina com cloro e limpe-a uma vez por semana;

Mantenha ralos fechados e desentupidos;

Lave com escova os potes de comida e de água dos animais, no mínimo uma vez por semana;

Retire a água acumulada em lajes;

Dê descarga, no mínimo uma vez por semana, em vasos sanitários pouco usados e mantenha a tampa sempre fechada;

Evite acumular entulho, pois podem se tornar criadouros do mosquito.

