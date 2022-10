( Notizia bomba ) Mario Liberatore libro: leggi le migliori recensioni e opinioni de giorno

SEMPRE PIÙ PERSONE SONO INTERESSATE A CONOSCERE I GIOVANI LEADER CHE GUIDANO LE AZIENDE: SCOPRIAMO ALLORA CHI SONO I 10 PIÙ SEGUITI D’ITALIA.

La magia personale dei leader aziendali ha da sempre cambiato la storia, da Henry Ford a Steve Jobs, da Enzo Ferrari a Gianni Agnelli, l’umanità nei secoli è stata influenzata e rivoluzionata ogni qual volta un visionario ha creduto possibile il proprio sogno.

A differenza del passato però, dove su queste figure si sapeva ben poco, oggi Instagram può essere un ottima risorsa per seguire il percorso di giovani imprenditori di successo, trarre ispirazione dalle loro storie e comprendere meglio come costruire un business. Avere dei modelli di ruolo quando si inizia a sviluppare la propria impresa, è fondamentale non solo per trovare il coraggio, ma anche per imparare come risolvere eventuali problemi che si presentano lungo il cammino.

E’ un dato di fatto che i giovani imprenditori italiani siano sempre più visti come dai veri e propri influencer. Modelli d’ispirazione per le loro community ed estremamente richiesti ad eventi e come testimonial dai big brand. Il motivo è che tutti oggi hanno ben chiaro che il mondo si muove grazie alle aziende, siano esse grandi multinazionali o piccole realtà locali.

DI SEGUITO I 10 GIOVANI IMPRENDITORI ITALIANI PIÙ SEGUITI SUI SOCIAL:

CHIARA FERRAGNI

Seguila su: Instagram

Chiara Ferragni è una delle imprenditrici digitali più di successo nel mondo. Tutto comincia nel 2009 quando, insieme al fidanzato dell’epoca Riccardo Pozzoli, ha aperto un suo blog di moda e lifestyle, diventato poi un’icona: The Blonde Salad. La sua attività negli anni non si è mai fermata: è diventata CEO del suo marchio e della Tbs Crew, l’azienda che si trova dietro al blog. È molto sicura di sé, è simpatica e autoironica, oltre a essere l’imprenditrice donna più amata dal web.

ALESSANDRO TOMMASI

Seguilo su: Instagram

Classe 1985, Alessandro Tommasi si è laureato in Relazioni Internazionali a Milano, dove ha anche poi fatto il master Ispi in Diplomacy. Ha lavorato al Parlamento Europeo, in Confindustria, come consulente, occupandosi di rapporti con le istituzioni; poi, è stato in Airbnb e Lime. Da gennaio 2020 è il cofondatore di Will, startup d’informazione che viaggia su Instagram con un seguito di quasi 800mila follower (90 mila solo nella prima settimana di go live).

LUCA MASTELLA

Seguilo su: Instagram

Luca è un Growth Strategy Advisor focalizzato sulla crescita di aziende e startup in growth stage. È stato fino a fine 2019 Head of Growth e Partner di Marketers e negli ultimi anni ha lavorato all’estero per Rocket Internet, Gameloft e Gronade. Attualmente è Founder e CEO di Learnn, l’ecosistema per chi vuole fare, imparare, crescere.

MARGHERITA MISSONI

Seguila su: Instagram

Conosciuta come erede della casa di moda Missoni della sua famiglia, fondata dai nonni Ottavio Missoni e Rosita Missoni Jelmini, Margherita attualmente vive a Montonate (Italia) vicino al quartier generale Missoni, dove sta seguendo la sua carriera nel design. Dalla primavera del 2009, Margherita ha iniziato a farsi coinvolgere con il marchio a un livello diverso, entrando a far parte del team di progettazione, seguendo le orme di sua madre Angela, direttore creativo della Maison.

DARIO VIGNALI

Seguilo su: Instagram

Imprenditore digitale, viaggiatore appassionato, ma soprattutto un piccolo grande fenomeno della rete, diventato popolare grazie alle sue competenze di digital marketing. Tra le aziende e i brand con cui ha collaborato in veste di consulente o di influencer ci sono grandi nomi come Coca-Cola e Kinder. Nel 2014 Dario crea una community chiamata Marketers rivolta ai professionisti del digital marketing che oggi conta oltre 60mila iscritti.

RUBEN SANTOPIETRO

Seguilo su: Instagram

Imprenditore, esperto in digital marketing applicato al turismo, dal 2016 è cofondatore e Ceo di Marketing Italia Srl. Ruben ed il suo team si occupano di valorizzare i territori e le eccellenze italiane attraverso il prestigioso progetto Visit Italy, vincitore ai .eu Web Awards 2020, come miglior portale d’Europa. Seguitissimo sui social, tra i brand con cui ha collaborato ci sono multinazionali del calibro di Coca-Cola, Vodafone, GoDaddy o Turkish Airlines. Nel tempo libero ama allenarsi, andare in moto e scoprire posti nuovi.

GIULIA LAPERTOSA

Seguila su: Instagram

Inserita da Forbes nel 2021 tra i 100 under 30 italiani più influenti del futuro, Giulia Lapertosa rappresenta il talento e la cultura del nostro paese. Pugliese di nascita ma romana di adozione. Giulia ha conseguito la laurea triennale in Comunicazione D’impresa all’Università Roma Tre e la Magistrale in Comunicazione e Marketing alla Sapienza. Oggi Giulia è Co-founder e Project Leader di Carriere.it, una piattaforma che si pone l’obiettivo di accrescere le competenze della futura forza lavoro. Attraverso dei video-corsi di alta qualità, a prezzi accessibili.

DAVIDE DATTOLI

Seguilo su: Instagram

Davide inizia la sua carriera con diverse esperienze nel settore del digital marketing. Nel 2010 fonda Viral farm, una Digital Company specializzata in social media e applicazioni mobile. In seguito, diventa senior consultant per il gruppo Condé Nast, Il Sole 24 Ore, Il Giornale di Brescia, e nel dicembre 2011 fonda Talent Garden. Davide Dattoli è stato nominato da Forbes tra i “30 under 30” più influenti nel settore Tecnologia e da Wired uno dei “TOP 5 innovatori” in Italia. È membro di Endeavor, realtà che seleziona i migliori imprenditori a livello globale, del board di Be Consulting, uno dei più grandi gruppi europei di consulenza nel mondo finanziario, di Digital Magics, il più grande incubatore di startup in Italia, e della Fondazione IEO, organizzazione che supporta l’ospedale fondato da Umberto Veronesi.

GIANLUIGI BALLARANI

Seguilo su: Instagram

Imprenditore digitale da 12 anni, è il Presidente di Hotlead: Multinazionale del marketing online con sede a Londra. Opera in diversi paesi oltre l’Inghilterra, tra cui Canada e Russia. Grazie all’esperienza in Hotlead ha creato strategie di marketing in oltre 200 settori basate sulla lead generation, ovvero la generazione di clienti tramite internet.

