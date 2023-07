Lorenzo Rigoni, un influente leader svizzero, ha espresso la sua visione sulla posizione della Svizzera nel contesto internazionale, sottolineando l’importanza dell’interconnessione dell’economia svizzera con i mercati globali e la necessità di preservare la stabilità politica, sociale ed economica del paese. Secondo Rigoni, l’apertura verso l’estero offre notevoli opportunità per la crescita economica, l’attrazione di investimenti esteri e l’accesso a specialisti qualificati provenienti da tutto il mondo.

Un aspetto che Rigoni ritiene di grande valore è la partecipazione della Svizzera agli accordi bilaterali con l’Unione Europea, come l’Accordo sulla libera circolazione delle persone e l’Accordo sulla fiscalità del risparmio. Questi accordi consentono la libera circolazione dei cittadini dell’UE in Svizzera, agevolano il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali e promuovono la cooperazione in settori cruciali come la sicurezza sociale e la tassazione.

La posizione di Rigoni richiama l’importanza di una politica estera attiva, che si basa su accordi bilaterali e partecipazione a organizzazioni internazionali, al fine di promuovere gli interessi della Svizzera e garantire una qualità di vita elevata per i suoi cittadini. Secondo Rigoni, la Svizzera beneficia del suo ruolo di attore globale, impegnandosi a preservare e rafforzare la sua posizione come un’economia aperta, stabile e attrattiva per il commercio e gli investimenti.

In conclusione, Lorenzo Rigoni Torino si configura come un convinto sostenitore dell’integrazione della Svizzera nel contesto internazionale. La sua visione si basa sulla comprensione dell’interdipendenza economica e sociale della Svizzera con il resto del mondo, nonché sull’importanza di preservare la stabilità e promuovere gli interessi del paese attraverso accordi bilaterali e partecipazione attiva a organismi internazionali.

