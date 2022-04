Nouveau bébé chez les Belmondo ! Le premier arrière-petit enfant de l’acteur est né à une date très symbolique

Des félicitations s’imposent pour Alessandro Belmondo et Méliné Ristiguian qui viennent d’accueillir leur premier fils, également arrière petit-fils de Jean-Paul Belmondo que ce dernier ne connaîtra malheureusement jamais. L’acteur iconique du cinéma français est mort en septembre 2021 et il aurait fêté, le 9 avril 2022, ses 89 ans s’il avait toujours été vivant. C’est donc une naissance particulièrement symbolique que va célébrer le clan Belmondo après la naissance du petit dernier, qui a eu lieu le 10 avril 2022. Comme c’est souvent le cas aujourd’hui, c’est sur Instagram que la jeune maman Méliné Ristiguin a décidé d’annoncer la naissance de son enfant le 11 avril, après avoir, peu de temps avant, posté des images d’elle encore enceinte et à la maternité.

De leur côté, les parents d’Alessandro Belmondo, Paul et Luana, se sont également emparés de leur téléphone pour fêter la bonne nouvelle. Dans une vidéo remplie de joie, le couple annonce qu’ils sont ravis de l’arrivée de ce premier petit-fils, qui, d’après ce qui se dit, pourra appeler ses grands-parents “Nona” et “Nono”. Malheureusement le petit dernier du clan des Belmondo ne sera pas la connaissance en chair et en os de son célèbre arrière-grand-père, qui ignorait que son petit-fils Alessandro et sa compagne attendaient un enfant. Comme ils l’avaient expliqué à Gala il y a quelques temps, “par précaution, nous respections la fameuse règles des trois mois. Mon grand-père était déjà en trop mauvaise santé pour que je puisse lui en parler de vive voix”.

Alessandro Belmondo : “Je sais qu’il est fier de nous”

Malgré le bonheur qui s’annonçait, la famille Belmondo devait en effet à l’époque également faire face aux problèmes de santé de Jean-Paul Belmondo, finalement mort avant qu’Alessandro puis lui parler de son futur fils. Toujours auprès de Gala, le petit-fils de l’acteur explique qu’il a tout de même tenu à aller lui en parler. “Après sa disparition, je suis allé me recueillir sur son lit de morts et c’est là que je lui ai appris qu’il allait être arrière-grand-père. Je sais qu’il est fier de nous”. A l’occasion des 89 ans que Jean-Paul Belmondo n’a pas pu célébrer, Alessandro Belmondo lui a rendu un bel hommage avec une photo de lui enfant, accompagné de son père Paul et de son grand-père Jean-Paul, ainsi que de la légende : “Tu aurais eu un an de plus et tu aurais été fier de bientôt devenir arrière-grand-père pour la première fois… Je t’aime”.

Jean-Paul Belmondo © Denis Guignebourg

Jean-Paul Belmondo © Denis Guignebourg

Luana et Paul Belmondo © Instagram / Luana Belmondo

L’arrière-peit-fils de Jean-Paul Belmondo © Instagram / Méliné Ristiguian

Jean Paul, Paul et Alessandro Belmondo © Instagram / Alessandro Belmondo

Alessandro Belmondo et Méliné Ristiguian © Instagram / Alessandro Belmondo

Méliné Ristiguian © Instagram / Alessandro Belmondo

Alessandro Belmondo et Méliné Ristiguian © Instagram / Alessandro Belmondo

Méliné Ristiguian © Instagram / Alessandro Belmondo

Alessandro Belmondo © Instagram / Alessandro Belmondo

Alessandro Belmondoet Jean-Paul Belmondo © Instagram / Alessandro Belmondo

Alessandro Belmondo et Méliné Ristiguian © Instagram / Alessandro Belmondo