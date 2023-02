Nova concessionária assume rodovias, e pedágios ficam mais caros em Portão e Flores da Cunha

Na ERS-240, tarifa para carros passa a custar R$ 11,90. Na ERS-122, nova tarifa custa R$ 8,30. Pedágios ficam mais caros em Portão e Flores da Cunha

Motoristas que circulam pelas rodovias ERS-240 e ERS-122 vão pagar mais pelo pedágio a partir desta quarta-feira (1º) em Portão, na Região Metropolitana, e Flores da Cunha, na Serra do Rio Grande do Sul. Uma nova concessionária assume a gestão dos trechos. O aumento está previsto nos contratos de concessão.

As novas tarifas levam em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – Amplo (IPCA), acumulado desde janeiro de 2020. Motoristas reclamaram dos valores.

“A gente acaba gastando um dinheiro que a gente poderia investir em outra coisa”, diz o motorista de aplicativo Sandro Moraes Prates.

Reajuste na tarifa de pedágio para carros

Segundo o diretor da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos Delegados (Agergs), Francisco de Araújo, a receita será destinada para a conservação das estradas.

“Não se trata um reajuste sobre esse valor que tá sendo cobrado atualmente. Se trata do inicio de um novo programa de concessão”, explica.

Pedágio na ERS-122, em Flores da Cunha

Nova empresa

A empresa Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) passa a administrar 271 km de estradas da Serra e do Vale do Caí. Ao longo de 30 anos, devem ser investidos R$ 3,4 bilhões nessest trechos. Sinalizações e reparos emergenciais estão previstos para o primeiro ano de concessão.

“Do ano dois ao ano cinco, a gente tem a recuperação da rodovia. Então, é um investimento mais qualificado e começa perceber toda essa mudança na rodovia. As duplicações iniciam no ano três, então elas são do ano três anos ao ano sete. A gente está falando em 120 km de duplicações em sete anos”, explica o diretor-geral da Secretaria de Parcerias e Concessões do RS, Rafael Ramos.

Pedágio na ERS-240, em Portão

No segundo ano de concessão, também estão previstas mudanças de locais. A praça de pedágio de Portão vai ser desabilitada, indo para a ERS-122 em São Sebastião do Caí. O ponto de Flores da Cunha será deslocado para 3 km mais distante.

A empresa vai abrir quatro novas praças de pedágio em 2024: Ipê, Farroupilha, Carlos Barbosa e Capela de Santana.

O presidente da CSG, Ricardo José Peres, afirma que os trabalhos iniciais nas rodovias são condições para a abertura de novos pedágios. O contrato prevê, ainda, construções de ciclovias, vias marginais, passarelas e rótulas. Além disso, a empresa deve oferecer serviços de guinchos e ambulâncias.

“Neste um ano tem que construir essas praças e, ao mesmo tempo, deixar as rodovias em condições adequadas”, comenta.

Mapa das novas praças de pedágio no RS

Reclamações

Os moradores reclamam que não haverá isenção na cobrança para quem vive nas cidades onde ficam as praças de pedágio. O comerciário Dante Piccoli mora em uma comunidade do interior de Flores da Cunha e precisa passar todos os dias pelo pedágio para ir trabalhar.

“Fiz uma conta, dá R$ 516 por mês a mais do que eu vou tirar do meu salário pra poder pagar o pedágio pra poder vir trabalhar”, protesta.

