Nova eleição define Renato Padeiro como novo presidente da Câmara de Ariquemes, RO

O vereador Renato Padeiro (Patriota) foi eleito presidente da Câmara de Ariquemes (RO) para o biênio 2023/2024. A votação aconteceu em sessão extraordinária na manhã desta quarta-feira (8). A nova eleição foi realizada após o, então presidente, vereador Chico Pinheiro ter o mandato cassado pela Justiça Eleitoral.

A sessão teve um início conturbado, com divergência entre os vereadores sobre quem deveria ser o novo presidente. Estavam concorrendo inicialmente à vaga Lano Matias (Republicanos) e Loro (PSDB), no entanto, após discussões, dois novos nomes foram apresentados: Simone Macedo (PSL) e Natan Lima (PTB).

O presidente interino precisou suspender a sessão diversas vezes e, por fim, outros dois nomes foram apresentados para serem votados: Renato Padeiro e Natan, resultando na eleição do candidato do Patriota com 7 votos.

“Pela primeira vez na história da Câmara Municipal um presidente sendo reconduzido, os quatro anos para conduzir a presidência. Nós fizemos uma grande gestão, diante da Câmara, junto aos nossos vereadores e aos servidores, e também à população de Ariquemes. Fizemos um trabalho fantástico, implantamos inclusive a “Câmara Zero Papel”, a primeira da história do Brasil. Isso quer dizer uma transparência a mais nos nossos documentos e uma economicidade. E vamos continuar trabalhando ainda mais”, disse o novo presidente.

Completam a mesa diretora Jorge Camelô (PROS) como vice-presidente, Tiago Viola (DEM) como 1º secretário e Loro (PSDB) como 2º secretário

Quem é Renato Padeiro?

Renato Garcia, conhecido como Renato Padeiro, é natural de Ariquemes, tem 36 anos e é casado, segundo o declarado à Justiça Eleitoral na última eleição municipal. Ele foi eleito em 2020 pelo Solidariedade com 1.365 votos.

Renato foi presidente da Câmara de Vereadores de Ariquemes entre os anos de 2021 e 2022. Agora, entra no segundo mandato à frente do legislativo municipal.

Presidente com mandato cassado

A Justiça Eleitoral cassou o mandato do presidente da Câmara de Vereadores de Ariquemes (RO), Chico Pinheiro (MDB). O parlamentar foi condenado em última instância por falsidade ideológica eleitoral.

O crime foi praticado na eleição de 2014, quando Chico concorria ao cargo de deputado estadual por Rondônia, segundo informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Chico recebeu a pena de um ano de reclusão e 10 dias de multa, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa do parlamentar recorreu ao TSE, mas não conseguiu reverter a decisão.

