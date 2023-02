Nova Europa e São João da Boa Vista abrem concursos públicos; saiba como se inscrever

Maioria das vagas é para cadastro reserva nas áreas de educação, tecnologia da informação e manutenção. São João da Boa Vista tem processo seletivo e concurso público abertos

As prefeituras de São João da Boa Vista e Nova Europa (SP) abriram os primeiros concursos públicos de 2023. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade, mas quase todas as vagas são para cadastro reserva. (veja abaixo como se inscrever).

São João da Boa Vista

A Prefeitura de São João da Boa Vista abriu concurso para cadastro reserva de seis cargos:

Nível superior: vice-diretor de escola, professor de desenvolvimento da Educação Básica, professor de Ensino Fundamental substituto, professor de Ensino Infantil substituto;

Nível médio: técnico em rede de dados e telecomunicações e guarda-vidas

As remunerações iniciais variam entre R$ 1.212,45 a R$ 4.429,12. As jornadas de trabalho previstas no edital serão de 20h a 40h semanais ou por escala de revezamento, conforme o cargo escolhido.

Os candidatos poderão se inscrever até 7 de março, pela internet. As taxas de inscrição são de R$ 64 para guarda-vidas e R$ 85 para os outros cargos.

Nova Europa

A prefeitura de Nova Europa abriu seis vagas: coveiro, inspetor de aluno, monitor, motorista e professor de Educação Básica II (PEB II) de Matemática e psicólogo

Há também abertura de cadastro de reserva para nutricionista, cozinheiro, operador de máquinas, professor de educação infantil e professor de Educação Básica em atendimento educacional especializado, ciências, educação física geografia, história e língua portuguesa.

Quando admitidos, os profissionais deverão desempenhar atividades em carga horária semanal de 30 e 40 horas, e jornada variável mínimo 18 aulas com alunos, com salário base mensal que alterna de R$ 1.638,27 a R$ 3.085,67.

As inscrições poderão ser realizadas até às 23h59 de 6 de março, pelo site da empresa que está realizando o concurso.

As taxas de inscrição variam entre R$ 50, R$ 60 e R$ 70. Candidatos portadores de necessidades especiais poderão fazer pedido de insenção da taxa.

A prova escrita objetiva, de caráter classificatório, terá 30 questões de conteúdos de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, e está prevista para ser aplicada no em 19 de março de 2023, das 9h às 12h.

Os cargos de coveiro, motorista e operador de máquina, também terão uma prova prática, de caráter classificatório e eliminatório, que está prevista para ocorrer nos dias 15 e 16 de abril de 2023.

