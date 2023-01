Nova fase do podcast investigativo sobre Marco Aurélio tem registros inéditos sobre o escoteiro que desapareceu há 37 anos no Pico dos Marins

O podcast investigativo tem direção de Ivan Mizanzuk e produção e narração de Marcelo Mesquita. Escoteiro Marco Aurélio Simon desapareceu aos 15 anos em 1985 no Pico dos Marins em Piquete (SP).

Arquivo pessoal

A nova fase do podcast original sobre o caso Marco Aurélio, o escoteiro que desapareceu há 37 anos no Pico dos Marins, em Piquete, no interior de São Paulo, estreou nesta sexta-feira (27) e traz à tona fatos importantes que ajudam a esclarecer a investigação do caso.

Segundo a produção, a partir do sétimo episódio do podcast, Marcelo Mesquita – autor, diretor e narrador da obra – se debruça sobre hipóteses e registros exclusivos que ajudam a entender pontos importantes referentes ao caso de desaparecimento do jovem.

Nesta reta final da série, os episódios apresentam materiais inéditos, entrevistas, e se aprofunda em novos suspeitos, incluindo um mergulho profundo na reabertura do caso e nas ações da polícia entre 2021 e 2022, além de outros indícios que levaram a novas escavações trazendo um novo olhar sobre o sumiço ou a possibilidade de assassinato do escoteiro.

Marcelo Mesquita passou quatro anos se aprofundando na história de Marco Aurélio Simon até criar o podcast “Pico dos Marins”.

Trovão Mídia/Divulgação

O podcast

O podcast investigativo tem direção de Ivan Mizanzuk, jornalista conhecido por outros podcasts de repercussão nacional, como o do Caso Evandro e o Altamira, como parte do Projeto Humanos.

A autoria e a narração são feitas pelo cineasta Marcelo Mesquita, que desde 2017 estuda o caso. Ele trabalhava com uma outra produção, quando conheceu a história do desaparecimento e se interessou por observar que havia alguns fatos sem respostas.

Com autorização da família do escoteiro, há cerca de quatro anos que Marcelo vem estudando o inquérito, documentos inéditos a que teve acesso e entrevistando pessoas relacionadas ao caso.

O especial conta também com a participação da família do escoteiro, como o pai de Marco Aurélio, Ivo Simon, que mesmo após 37 anos de desaparecimento não perdeu as esperanças de encontrar o filho.

‘Pico dos Marins: o caso do escoteiro Marco Aurélio’ já está disponível para assinantes no Globoplay. O primeiro episódio chama ‘Uma cova sem respostas’ e volta para 1985, relembrando como foi o dia no acampamento de escoteiros, até o desaparecimento do Marco, que na época tinha apenas 15 anos.

O podcast terá dez capítulos, divididos em duas partes, sendo os seis primeiros episódios lançados em novembro. A cada semana Marcelo Mesquita e Ivan Mizanzuk trarão novos episódios contando diferentes rumos e linhas de investigação sobre o caso e revelações sobre o desaparecimento.

Escoteiro Marco Aurélio Simon desapareceu aos 15 anos em 1985 no Pico dos Marins em Piquete (SP)

Arquivo pessoal

Histórico

Marco Aurélio Simon desapareceu na manhã do dia 8 de junho de 1985. Ele e outros três amigos, todos com 15 anos à época, faziam uma trilha como escoteiros ao cume do Pico dos Marins, o mais alto do estado de São Paulo, que fica na cidade de Piquete.

À época, polícia, bombeiros e equipes de inteligência fizeram buscas por 28 dias na área. Um inquérito foi aberto na Polícia Civil para investigar seu desaparecimento, mas terminou arquivado e sem resposta. Mais de 30 anos depois, com um novo depoimento, a polícia decidiu pela reabertura e investigação do caso.

A primeira linha já foi executada em parte, com uma escavação, que terminou sem o encontro de novos indícios. Ainda há uma área a ser escavada, mas é classificada como de preservação ambiental e, por isso, é necessária uma série de autorizações, que ainda não foram emitidas.

A segunda aponta suspeita de que estaria em Taubaté, depois de terem visto um morador de rua com os mesmos traços dele. À época do desaparecimento, havia depoimento de um motorista de ônibus que disse ter visto Marco Aurélio e ter dado a ele carona para ele.

A polícia tem ouvido pessoas que estavam com o menino à época, pessoas que disseram ter visto Marco Aurélio e mapeado penitenciárias e espaços de acolhida de pessoas em situação de rua em busca de informações.

Escoteiro Marco Aurélio Simon desapareceu aos 15 anos em 1985 no Pico dos Marins em Piquete (SP)

Arquivo pessoal

Veja abaixo reportagem de quando o caso completou 20 anos:

Veja reportagem de quando caso do escoteiro desaparecido Marco Aurélio completou 20 anos

