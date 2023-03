Nova lei estabelece Declaração Municipal dos Direitos da Pessoa com Câncer em Presidente Prudente

Legislação foi promulgada pela Câmara Municipal e publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) nesta segunda-feira (6). A nova lei busca a efetivação de políticas públicas de prevenção e combate ao câncer, em Presidente Prudente (SP)

O presidente da Câmara Municipal de Presidente Prudente (SP), Thiago Santos de Oliveira (PTB), promulgou uma nova lei que institui a Declaração Municipal dos Direitos da Pessoa com Câncer na cidade. O dispositivo, publicado no Diário Oficial Eletrônico (DOE) nesta segunda-feira (6), estabelece normas de orientação e instrução à Administração Pública Municipal destinadas a assegurar e promover o acesso ao tratamento adequado da doença.

A lei, de autoria da vereadora Joana D’Arc Patrício do Nascimento (PSB), visa garantir o respeito à dignidade, à cidadania e à inclusão social. Além disso, estabelece princípios e objetivos essenciais à proteção dos direitos das pessoas com câncer e a efetivação de políticas públicas de prevenção e combate a doença.

O 2º artigo prevê os princípios essenciais da Declaração Municipal dos Direitos da Pessoa com Câncer, que estão:

I – Respeito à dignidade da pessoa humana, a igualdade, a não discriminação e a autonomia individual;

II – Acesso universal e equânime ao tratamento pleno e adequado;

III – Estímulo à prevenção e ao diagnóstico precoce;

IV – Sustentabilidade dos tratamentos;

V – Estímulo à conscientização, à educação e ao apoio familiar;

VI – Ampliação da rede de atendimento e sua infraestrutura;

VII – Humanização da atenção ao paciente e a sua família;

VIII – Informações claras, confiáveis e transparentes sobre a doença e o seu tratamento;

IX – Transparência das informações dos órgãos e entidades em seus processos, prazos e fluxos.

Além disso, entre os objetivos essenciais da Declaração está a promoção de mecanismos adequados para o diagnóstico precoce da doença; o incentivo a criação, manutenção e utilização de fundos especiais municipais de prevenção e combate ao câncer; o estimulo da humanização do tratamento e entre outras medidas.

A nova lei tem como propósito encontrar meios que assegurem os direitos fundamentais dos pacientes com câncer, como obtenção de diagnóstico precoce, acesso ao tratamento universal adequado e menos nocivo, assistência social e psicológica, proteção do bem-estar pessoal, social e econômico do paciente.

O inciso 2 do Artigo 6º explica que todo e qualquer cidadão tem o dever de comunicar à autoridade competente qualquer forma de violação à lei ao testemunhar ou ter conhecimento da situação.

Ainda de acordo com a publicação no DOE, as despesas decorrentes da Declaração Municipal dos Direitos da Pessoa com Câncer vão decorrer de verba orçamentária própria e podem ser suplementadas, caso necessário.

