Nova lei obriga Prefeitura de Presidente Prudente a disponibilizar número de vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e idosos

Legislação, que foi publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) desta segunda-feira (6), prevê ainda que Poder Executivo coloque a localização de cada um dos locais. Vaga destinada à pessoas com deficiência na Avenida 14 de Setembro, em Presidente Prudente (SP)

Leonardo Bosisio/g1

A Lei n° 11.094/2023 publicada, nesta segunda-feira (6), no Diário Oficial Eletrônico (DOE) torna obrigatório à Prefeitura de Presidente Prudente (SP) disponibilizar no site o número de vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e idosos, além de suas respectivas localizações.

A nova legislação, de autoria do vereador Enio Luiz Tenório Perrone (DEM), foi promulgada pela Câmara Municipal e entra em vigor na data de sua publicação.

As informações sobre quantidade e localização das vagas devem ser disponibilizadas em links úteis no site oficial do município e o Chefe do Poder Executivo regulamentará a lei.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

valipomponi