Nova linha de ônibus passa a operar na zona Oeste em Ribeirão Preto, SP; veja itinerário e horários

Linha 904 (Oeste 2/ USP-HC) substitui linha 307 (USP-HC) a partir desta segunda-feira (6). Segundo a Transerp, operação inclui intervalos menores nos horários de pico da manhã e da tarde. Ônibus do transporte público em Ribeirão Preto

A linha 904 (Oeste 2/USP-HC) começa a operar nesta segunda-feira (6) em Ribeirão Preto (SP). Segundo a Empresa de Trânsito e Transporte Urbano (Transerp), a operação atende o corredor estrutural da Avenida do Café.

Com a mudança, a Transerp exclui a linha 307 (USP-HC).

Nos horários de pico da manhã e da tarde, as partidas ocorrem a cada 15 minutos. Fora desse período, os intervalos passam a 20 minutos; após as 20h, finais de semana e feriado, o intervalo passa a ser de 30 minutos (veja abaixo horários e itinerário).

A Transerp também informou que com a implementação da nova linha, o atendimento do itinerário na área central será ampliado nas ruas Barão do Amazonas e Duque de Caixas, Avenida Jerônimo Gonçalves, Estação Rodoviária e Praça Carlos Gomes.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 771 0118.

Transerp divulga primeira linha de ônibus feita pelo programa Mobilidade Ribeirão

Itinerário da linha 904 (Oeste 2/ USP-HC)

Terminal Urbano / Plataforma I / Ponto 18

Rua José Bonifácio

Rua Américo Brasiliense

Estação Praça da Bandeira 2

Rua Barão do Amazonas / Praça Carlos Gomes

Rua Duque de Caxias

Avenida Jerônimo Gonçalves

Terminal Urbano / Plataforma E / Ponto 10

Alameda Tupi

Rua Augusto Severo

Avenida do Café

Praça Fritz Koberle

Avendia Professor Zeferino Vaz

Rotatória Professora Rocha e Silva

Avenida Professor Hélio Lourenço

Retorno junto à Rua Tenente Catão Roxo

Avenida Professor Hélio Lourenço

Terminal Hospital das Clínicas

Avenida Professor Hélio Lourenço

Rotatória Professora Rocha e Silva

Rua Professor Clóvis Vieira

Rua Professor André R. Cruz

Rua dos Técnicos

Rotatória Professor Rocha e Silva

Avenida Professor Zeferino Vaz

Praça Fritz Koberle

Avenida do Café

Alameda Botafogo

Rua José Bonifácio

Terminal Urbano / Plataforma I / Ponto 18

Horários de segunda-feira a sexta-feira

Centro / Terminal Urbano / Plataforma I / Ponto 18:

Horários de chegada da linha 904 no centro/ terminal urbano / plataforma I / ponto 18

Terminal Hospital das Clínicas:

Horários de chegada da linha 904 no terminal Hospital das Clínicas

Horários de sábado, domingo e feriados

Centro / Terminal Urbano / Plataforma I / Ponto 18:

Horários de chegada da linha 904 no centro / terminal urbano / plataforma I / ponto 18 nos fins de semana e feriados

Terminal Hospital das Clínicas:

Horários de chegada da linha 904 no terminal Hospital das Clínicas nos fins de semana e feriados

Vito Califano