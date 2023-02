nova-marca-de-body-care-chega-ao-mercado-nesta-sexta-feira

Lançamento oficial da marca Peach Up conta com presenças VIP em evento na Praia Brava O mercado recebe nesta sexta-feira o aguardado lançamento da Peach Up, marca de body care que tem em sua essência a valorização de todas as belezas. Inspirada na textura aveludada e na doçura do pêssego, a Peach Up traz uma proposta de fórmulas inovadoras para alcançar resultados verdadeiros.

Com uma das populações mais vaidosas do mundo, é de se imaginar que o setor de cosméticos e cuidados com o corpo seja um dos que mais cresce no Brasil. De acordo com estudo realizado pelo instituto de pesquisa de mercado alemão Growth from Knowledge (GfK), os brasileiros passam, em média, 4.4 horas por semana cuidando do corpo. A pesquisa leva em consideração o tempo investido em maquiagem, escolha de roupa, cabelo, barbeamento, depilação e banho e, no ranking da pesquisa, que entrevistou pessoas de 22 países, o Brasil fica atrás apenas da Itália.

No mundo, o mercado de beleza e cuidados pessoais brasileiro também é um dos maiores: ocupa o quarto lugar na lista, perdendo somente para os Estados Unidos, China e Japão, segundo dados da empresa de inteligência estratégica Euromonitor International. Em 2022, um levantamento realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec) indica que o setor registrou 10% de crescimento nas vendas ex-factory, indicador que considera apenas o faturamento de fábrica, sem levar em conta os impostos sobre as vendas.

A tendência para os próximos anos é seguir o mesmo ritmo, com aumento previsto de 16,9% até 2025, chegando a R$ 27.097 bilhões em vendas. Com um cenário positivo para o segmento, é natural que novos players cheguem para marcar presença.

Fundada pela empreendedora Luciana Soares, a Peach Up tem produtos veganos feitos em Santa Catarina por profissionais qualificados, com ingredientes selecionados, sem parabenos, utilizando nanotecnologia e livres de crueldade animal.

A elevação de glúteos, também conhecida como “brazilian butt lift” (BBL, que pode ser traduzido como “levantamento de bumbum brasileiro), é uma das cirurgias plásticas mais procuradas por quem realiza procedimentos estéticos: segundo uma reportagem publicada pela The New York Times Magazine, somente em 2021 foram realizados 61.387 BBLs nos Estados Unidos. Celebridades como Kim Kardashian, Kylie Jenner, Cardi B e muitas outras são adeptas do procedimento.

Unanimidade mundial, o bumbum é uma área do corpo que a fundadora da Peach Up, Luciana Soares, também sempre buscou cuidar em si mesma. Desse desejo de cuidado surgiu o carro-chefe da linha de produtos da Peach Up: o hidratante firmador BoomBoom Up, que tem ação termogênica para tratar a foliculite na região das coxas e do bumbum. Com dez dias de uso, o produto já apresenta resultados visíveis. Seus ativos especiais criam uma camada de tratamento localizada, aquecendo e estimulando a região de aplicação por até 40 minutos, e finalizando com uma sensação refrescante para a pele.

Outros produtos disponíveis são o esfoliante corporal Sugar Up, que auxilia na remoção de células mortas e impurezas, e o Fit Up, creme redutor de medidas indicado para quem busca reduzir a circunferência da cintura e do abdômen. A partir do lançamento, todos os itens poderão ser adquiridos também pelo e-commerce, com envio para todo o Brasil.

Trajetória de empreendedorismo

A mais velha de cinco filhos, Luciana Soares sempre buscou transformar a realidade de sua família. Aos 17 anos, foi a primeira funcionária da Baependi Corretora de Seguros, em Jaraguá do Sul: “Eu era secretária, vendia, prospectava novos clientes, limpava o chão, eu era pau pra toda obra”, lembra.

Com disposição para aprender e a necessidade de se manter sozinha, Luciana foi crescendo na empresa, tornando-se gerente, e também iniciou o curso de Direito. Em 2011, tornou-se sócia da corretora e, dois anos depois, adquiriu a empresa — desde então, sua veia empreendedora já se mostrava e, com a consolidação desse primeiro negócio, ela logo partiu para novos desafios.

Buscando contribuir para que outras pessoas também invistam em sua transformação pessoal e na criação de suas melhores versões, surgiu o que então se tornaria a marca Peach Up. Por meio de curadorias e muitos testes de produtos e fórmulas, Luciana encontrou a melhor combinação para os cuidados com o corpo e com a autoestima.

Marcado para 24 de fevereiro, a partir das 17 horas, no La Belle da Praia Brava, o evento de lançamento da Peach Up contará com a presença da influenciadora Juliana Salimeni, da ex-BBB Natália Casassola, entre outros convidados VIP, influenciadores e jornalistas, bem como um coquetel e apresentação dos produtos da marca.

