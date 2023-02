Nova mesa diretora do Tribunal de Justiça de Sergipe é empossada

A cerimônia foi realizada na manhã desta quarta-feira. Cerimônia de posse da nova mesa diretora do Tribunal de Justiça de Sergipe

Raphael Faria/Dicom TJSE

Na manhã desta quarta-feira (1º), foi empossada a nova mesa diretora do Tribunal de Justiça de Sergipe. A cerimônia aconteceu no auditório do Palácio da Justiça, em Aracaju.

Foram empossados os desembargadores Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima, no cargo de presidente; Gilson Felix dos Santos, vice-presidente; e Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, como corregedora-geral da Justiça. Eles vão compor a mesa diretora para o biênio 2023 e 2025.

O presidente empossado disse que vai seguir o planejamento estratégico previsto para o Judiciário nacional até 2026. “Não podemos nos afastar muito dessas imposições e metas a serem cumpridas. Evidentemente, cada Presidente tem seu estilo. E o meu, pessoal, é de praticidade e rapidez, sem perder a eficácia. É isso que quero implementar na minha administração, dando atenção aos servidores, magistrados, com o objetivo maior de atender aos jurisdicionados”, disse.

Ufficio Stampa