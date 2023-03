Nova Nissan Frontier: a parceira ideal e a mais útil ferramenta de trabalho para o agricultor

A picape reúne força, conforto e estilo, tudo de que o homem do campo precisa; saiba mais. Nova Nissan Frontier

Todo agricultor tem uma necessidade em comum: uma picape completa e pronta para fazer mais, com tecnologia e desempenho para encarar os desafios do campo e da cidade. Até porque, em muitas das viagens, longas ou não, o produtor rural carrega cargas e mais cargas. É aí que entra a Nova Nissan Frontier, uma picape com tecnologia japonesa, que reúne força, conforto e estilo, apresentando-se como uma grande parceira e a mais útil ferramenta de trabalho com a qual o homem do campo pode contar.

Motor e potência

Seja qual for a necessidade, o motor BI-TURBO de 190CV vai encarar. O torque máximo em baixa rotação proporciona eficiência em todas a situações, terrenos difíceis e também nos reboques.

A caixa de energia desse motor fornece torque máximo de 45,9gfm em 1.500 RPM, o que proporciona eficiência em reboques, economia e combinação com transmissão automática de sete marchas.

Suspensão Traseira Multilink

Use os ganchos projetados especialmente para as cargas. Se for necessário ligar uma luz de trabalho ou recarregar suas ferramentas enquanto se encarrega de outras tarefas, basta usar a tomada elétrica de 12v na lateral da caçamba.

O sistema de suspensão Multilink para o eixo traseiro possui eixo rígido e molas independentes em cada roda, o que dá mais resposta ao carro para as irregularidades da estrada. Isso proporciona menos vibrações, mais conforto – mesmo nos bancos traseiros – e melhor experiência na direção, além de maior estabilidade sem afetar a capacidade de carga.

A Nova Nissan Frontier também possui amortecedores de dupla carga, mais uma característica que otimiza o desempenho independentemente do material levado na caçamba. O sistema de suspensão Multilink garante estabilidade à picape, oferecendo assim mais conforto ao motorista.

Modo de direção

O seletor Drive Mode ajuda o agricultor a optar entre os diferentes tipos de manuseio, o que melhora o desempenho da picape.

A opção TOW, seja em 2H, 4H ou 4LO, é ideal para carga pesada ou reboque. Já SPORT, em 2H ou 4H, a Nova Nissan Frontier dá uma resposta mais rápida em terrenos mais exigentes. Se a direção for na cidade ou na estrada, com o 2H você otimiza a condução e com o 4H melhora a condução em estradas não pavimentadas, molhadas, arenosas e até com neve, porque ele proporciona maior traça nas quatro rodas. Com o 4LO, a picape ganha máxima tração para vencer áreas mais inclinadas e travessias rochosas. Para aquelas estradas mais escorregadias, o Off Road oferece alta resistência em 4H e 4LO.

Conforto

A cabine da Nova Nissan Frontier é espaçosa e silenciosa. A picape possui Bancos Zero Gravity, ajuste elétrico que adapta o banco ao estilo do motorista, tornando a viagem mais confortável.

Força e estilo

A eficiência do motor conta com a ajuda da robustez da nova grade da picape, aliada ao logotipo exclusivo em vermelho -lindo! Repare na personalidade imponente e no design.

Os novos faróis de LED em forma de “C” com 4 projetores e faróis de neblina garantem maior visibilidade e ajudam em qualquer condição de luz.

As lanternas traseiras em LED também têm forma de “C”, assim como as lanternas traseiras.

Nova Nissan Frontier, a picape desenhada para fazer mais.

A versão PRO-4X exibida está equipada com o Santantônio, Acessório Original Nissan opcional comercializado pelas Concessionárias Nissan, sujeito a disponibilidade de estoque. Para mais informações, consulte uma Concessionária Nissan de sua preferência. Para demais versões, configurações e acessórios disponíveis, acesse http://www.nissan.com.br.

