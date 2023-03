Nova Odessa tem reajuste de 16% na tarifa de água a partir de maio e adere programa de desconto para famílias de baixa renda

Tarifa de água e esgoto não sofre reajuste desde 2019, segundo a Coden Ambiental. Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa (Coden)

A Coden Ambiental, concessionária de serviços de saneamento básico de Nova Odessa (SP), anunciou reajuste de 15,99% nas tarifas de água e esgoto a partir de maio. O percentual foi autorizado pela Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (Ares-PCJ).

Segundo a empresa, o último reajuste ocorreu em 2019, de 3,78%, e desde então os valores das tarifas permaneceram os mesmos. Nos anos seguintes (2020, 2021 e 2022), a Ares-PCJ assegurou ao Poder Executivo das localidades que decretaram Estado de Calamidade Pública durante a pandemia a possibilidade de suspender os aumentos – que foi o caso de Nova Odessa.

“O valor do reajuste foi calculado com base na inflação acumulada no período de congelamento tarifário, além de estudos sobre dados econômico-financeiros e a estrutura operacional Coden”, afirmou o diretor Técnico Operacional da Ares-PCJ, Carlos Roberto Belani Gravina, que esteve presente na reunião do Conselho Municipal.

A nova tarifa começará a ser aplicada nas contas residenciais, comerciais e industriais com vencimento em maio. Também será válida para os demais serviços prestados pela empresa solicitados a partir de abril, como ligações e religações de água, ligações de esgoto, entre outros.

Tarifa social

Além da alta nos valores, a Ares também autorizou a Coden a adotar a Tarifa Residencial Social, que concede desconto de até 50% na conta de famílias de baixa renda.

Serão contempladas as famílias com renda per capita de meio salário mínimo e inscritos no CadÚnico, mecanismo do governo federal para o acesso a benefícios sociais.

A Tarifa Residencial Social garante um desconto mínimo de 50% nos primeiros 10 metros cúbicos de consumo mensal, e de 25% nas faixas de 11 a 20 metros cúbicos.

Os consumidores que se enquadram nos critérios do programa já foram selecionados do CadÚnico e receberão o desconto na conta automaticamente, sem a necessidade de se deslocarem até à Área de Atendimento da Coden.

