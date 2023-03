Nova Orla do Gonzaguinha terá píer inspirado no amor por São Vicente, SP

Píer dos Apaixonados, como será chamado, terá coração instagramável e bancos para namorados. Projeto da nova orla do Gonzaguinha, que terá píer inspirado no amor por São Vicente, SP

A orla da praia do Gonzaguinha, em São Vicente, está sendo revitalizada e ganhará o Píer dos Apaixonados. As obras já atingiram quase 40% de conclusão e a previsão é que a nova orla do Gonzaguinha, como está sendo chamada, seja entregue à população no segundo semestre deste ano.

A orla do Gonzaguinha está em obras desde julho de 2022 e tem dois píeres, um em frente à Praça do Maçom, e o outro em frente à Praça Heróis de 32. A reurbanização da orla também contempla a recuperação dos dois píeres, que estavam em estado precário. Além disso, ganhará o Píer dos Apaixonados.

Durante o anúncio de novidades sobre as obras, nesta semana, o prefeito Kayo Amado explicou que todo mundo tem uma história de amor com as praias da cidade. “O Píer dos Apaixonados simbolizará todo esse amor com um coração para que moradores e turistas possam tirar suas fotos e divulgar São Vicente”, disse.

De acordo com a Prefeitura de São Vicente, o espaço faz referência ao amor, ganhará piso e guarda-corpos novos, novo paisagismo e bancos duplos, conhecidos como bancos dos namorados.

O design do pier foi inspirado nos bancos da cidade de Mérida, no México. A inspiração foi trazida pelo próprio prefeito, quando ele esteve em viagem à cidade mexicana e participou do Smart City Expo Latam Congress, em 2021.

Outros detalhes

Além dos píeres, as antigas calçadas esburacadas vão sendo substituídas por pisos modernos e com acessibilidade. As instalações de pedras portuguesas na calçada, piso de concreto, confecção de mini guias e canteiros com plantas, são outras mudanças com a revitalização.

A iluminação foi remodelada e redimensionada. A obra conta ainda com novo mobiliário urbano, cuja instalação será iniciada após a conclusão da fabricação dos materiais. As praças do Maçon e Carlos Menon receberam jardineiras, bancos e novo paisagismo.

As remodelações do canteiro central seguem com a troca de guias e sarjetas, além de novo paisagismo. Após o término da primeira etapa, será dado início aos serviços do segundo trecho de passeio e à Praça Tom Jobim, que também entra no cronograma da reforma.

