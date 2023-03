Nova parabólica digital: moradores de outras 29 cidades do RJ já podem agendar instalação gratuita

Ação da ‘Siga Antenado’ busca contemplar mais de 65 mil famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal e que possuam parabólicas tradicionais instaladas e em funcionamento. Outras 29 cidades do RJ entram na lista para agendar instalação gratuita da nova parabólica digital

Siga Antenado/Divulgação

A Siga Antenado está oferecendo a instalação gratuita de uma nova parabólica digital para mais de 65,7 mil famílias em 29 cidades do Rio de Janeiro que possuam parabólicas tradicionais instaladas e em funcionamento e são inscritas em programas sociais do Governo Federal.

Os interessados já podem fazer o agendamento para a substituição. Em fevereiro deste ano, outras 14 cidades do Rio de Janeiro tiveram o agendamento para instalação gratuita liberado como parte da terceira fase do programa, que incluiu 1.103 municípios em todo o país.

Agora, as 29 novas cidades incluídas na lista são: Araruama, Areal, Arraial do Cabo, Barra do Piraí, Bom Jardim, Carapebus, Casimiro de Abreu, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Cordeiro, Engenheiro Paulo de Frontin, Iguaba Grande, Italva, Macaé, Mendes, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Piraí, Resende, Rio das Flores, Rio das Ostras, Santa Maria Madalena, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, São Sebastião do Alto, Saquarema, Teresópolis, Trajano de Moraes e Valença.

Outras 36 cidades no Rio de Janeiro também seguem com o agendamento para instalação gratuita disponível. No total, 316,8 mil residências podem ter direito à instalação gratuito na capital e nas cidades de Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, Queimados, Rio Bonito, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá, Angra dos Reis, Armação dos Búzios, Barra Mansa, Cabo Frio, Itatiaia, Mangaratiba, Nova Friburgo, Paraty, Pinheiral, Porto Real, Quatis, Rio Claro, Silva Jardim e Volta Redonda.

A substituição é necessária porque as parabólicas tradicionais deixarão de funcionar em breve. Além disso, o modelo tradicional enfrentará problemas de interferência no sinal da TV quando a tecnologia 5G for ativada na região. Como o sinal do 5G é transmitido na mesma frequência da parabólica tradicional, podem ocorrer problemas na imagem. A nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e som e programação regional.

“A nova parabólica digital oferece melhor qualidade de imagem e de som, programação regional e vai continuar sendo gratuita, como sempre foi”, afirma. “É muito importante que as pessoas procurem nossos canais de atendimento o quanto antes para saber se têm direito ao kit gratuito”, destaca o CEO da Siga Antenado, Leandro Guerra.

Os interessados em verificar se têm direito ao kit gratuito devem entrar em contato com a Siga Antenado pelo número 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br, com o número do CPF ou do NIS em mãos. Não precisam realizar a substituição, famílias que utilizam outros sistemas de transmissão de TV, como antena digital tipo espinha de peixe, antena digital interna e TV por assinatura.

Sobre a Siga Antenado

A Siga Antenado é uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, criada por determinação da Anatel. Seu papel é auxiliar a população de baixa renda a fazer a transição do sinal de TV transmitido pelas parabólicas convencionais (Banda C) para o sinal das parabólicas digitais (Banda Ku).

Mata