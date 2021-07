Novavax: il nuovo vaccino anti covid è efficace anche sulle varianti.

Novavax: i primi risultati sul nuovo vaccino dimostrano un’ottima efficacia anche verso le varianti del sars-CoV-2. La sperimentazione continua.

I dati della sperimentazione del Novavax, nuovo vaccino anti covid, sono incoraggianti.

Freschi di pubblicazione sul New England Journal of Medicine, i risultati sono stati prodotti basandosi su di un campione di oltre 14.000 persone.

Lo studio.

Lo studio sull’efficacia del NVX-CoV2373 (Novavax) è stato progettato di tipo randomizzato, in cieco per l’osservatore e controllato con placebo.

Nel campione sono stati inclusi 14.039 adulti di età compresa tra 18 e 84 anni suddivisi in 33 centri nel Regno Unito. Dei partecipanti, il 27,9% aveva 65 anni o più e il 44,6% aveva malattie coesistenti.

L’esposizione ha visto il campione ricevere due dosi intramuscolari da 5 μg di NVX-CoV2373 o di placebo somministrato a distanza di 21 giorni.

L’endpoint primario di efficacia era l’infezione da SARS-CoV-2 confermata virologicamente lieve, moderata o grave con un esordio almeno 7 giorni dopo la seconda iniezione nei partecipanti che erano sierologicamente negativi al basale.

Risultati.

Sono state riportate infezioni in 10 partecipanti al gruppo vaccino e in 96 nel gruppo placebo, con un inizio dei sintomi di almeno 7 giorni dopo la seconda iniezione, per un’efficacia del vaccino dell’89,7% (intervallo di confidenza 95%).

Non sono stati segnalati ricoveri o decessi tra i 10 casi nel gruppo vaccinato. Sono stati segnalati cinque casi di infezione grave, tutti nel gruppo placebo. Un’analisi post hoc ha mostrato un’efficacia dell’86,3% (IC 95%, da 71,3 a 93,5) contro la variante B.1.1.7 (o alfa/inglese) e del 96,4% (IC 95%, da 73,8 a 99,5) contro le altre varianti.

Saranno necessari altre raccolte di dati ma il dado sembra tratto verso il raggiungimento di un nuovo vaccino clinicamente valido.

Leggi lo studio: Safety and Efficacy of NVX-CoV2373 Covid-19 Vaccine.