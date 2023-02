Nove cidades do Tocantins têm sinal 5G liberado; veja lista

Além delas, Palmas foi a primeira cidade do estado a ter sinal. Outras 24 devem ter o sinal liberado até dia 30 de junho. Anatel libera ativação 5G em 9 municípios tocantinenses

Divulgação/Anatel

Dez cidades do Tocantins, incluindo a capital, têm o sinal de 5G liberado. A autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) começa a valer a partir do próximo dia 27. Nesta última liberação, a Anatel contemplou, principalmente, cidades com menos de 10 mil habitantes, incluindo a menor cidade do estado, Oliveira de Fátima, com pouco mais de mil habitantes.

Apesar da liberação, o uso da tecnologia ainda depende da instalação das empresas de telefonia. As prestadoras têm autonomia de solicitar o licenciamento e as ativações dessas estações de 5G a partir de estudos próprios.

A cidade com mais estações é Paraíso do Tocantins, com seis. Todas as outras contam com apenas uma.

Confira as cidades que passam a ter sinal de 5G liberado:

Aparecida do Rio Negro – 4.848 habitantes

Barrolândia – 5.651 habitantes

Brejinho de Nazaré – 5.519 habitantes

Fátima – 3.830 habitantes

Ipueiras – 2.052 habitantes

Oliveira de Fátima – 1.118 habitantes

Paraíso do Tocantins – 51.891 habitantes

Pugmil – 2.717 habitantes

Tocantínia – 7.617 habitantes

Pelas regras em vigor, as empresas têm até 31 de julho de 2025 para implantar o 5G nos municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes, e até 31 de julho de 2026 para atender as cidades com população igual ou superior a 200 mil habitantes. Um ano depois, precisam estar contemplados os municípios que têm a partir de 100 mil moradores. O cronograma do restante das cidades vai até 2029.

