Nove dias após ser baleado em praça, homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Presidente Prudente

Ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (15) e envolvido, de 39 anos, estava em uma lanchonete no Jardim Cambuci. Delegacia Participativa da Polícia Civil em Presidente Prudente (SP)

Um homem, de 39 anos, foi preso em flagrante, na noite desta quarta-feira (15), por porte ilegal de arma de fogo em uma lanchonete, no Jardim Cambuci, em Presidente Prudente (SP). O envolvido foi vítima de tentativa de homicídio no último dia 6.

Conforme o Boletim de Ocorrência, a Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina e passou em frente à uma lanchonete. No local, o homem avistou os policiais, entrou rapidamente no estabelecimento e correu para o interior da casa, que fica anexa à lanchonete.

O proprietário do estabelecimento foi questionado sobre quem teria adentrado na residência, porém, ficou quieto com “receio de que poderia se tratar de um assalto”.

Os agentes entraram na casa e, em um dos quartos, conseguiram deter o envolvido. Com ele, a PM não encontrou nada de ilícito, porém, sob a cama do quarto em que estava, foi encontrada uma pistola calibre 380 com a numeração suprimida, municiada com 14 cartuchos intactos e um segundo carregador, também com 14 munições intactas.

Ao ser questionado sobre a arma de fogo, o homem afirmou que tinha comprado nesta terça-feira (14) por R$ 10 mil e o motivo da compra foi porque ele foi vítima de tentativa de homicídio, tendo saído do hospital no último dia 13.

O homem foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.

