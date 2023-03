Nove prefeituras da região de Piracicaba recebem menor nota em índice de efetividade de gestão

Apenas duas cidades tiveram administrações consideradas efetivas pelo TCE-SP; cenário é semelhante ao de todo estado, onde 447 de 644 dos municípios tiveram nota mais baixa. Prédio do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Nove prefeituras da região de Piracicaba (SP) ficaram com a nota mais baixa na última atualização do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M). Além disso, nenhum dos municípios teve a nota mais alta, mas dois foram classificados como efetivos.

O levantamento foi divulgado em fevereiro, mas tem como base dados de 2021. Nele, são analisadas diferentes áreas para o cálculo de um índice geral, que é o IEG-M. Também são dadas notas individuais para cada uma das áreas, que são planejamento, gestão fiscal, educação, saúde, meio ambiente, defesa civil e tecnologia. Há cinco notas possíveis:

A: Altamente efetiva – IEG-M com pelo menos 90% da nota máxima e, no mínimo, cinco índices com nota A

B+: Muito efetiva – IEG-M entre 75,0% e 89,9% da nota máxima

B: Efetiva – IEG-M entre 60,0% e 74,9% da nota máxima

C+: Em fase de adequação – IEG-M entre 50,0% e 59,9% da nota máxima

C: Baixo nível de adequação – IEG-M menor ou igual a 49,9%

Na região de Piracicaba, ficaram com a nota “C” as prefeituras de Capivari, Charqueada, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Mombuca, Nova Odessa, Rafard, Rio das Pedras e São Pedro.

Já as consideradas efetivas foram Limeira e Saltinho.

Os resultados na região reflete o cenário estadual. Considerando os dados de 644 municípios analisados, o TCE-SP apontou que foi o pior resultado desde o início do levantamento, em 2015. Foram 447 cidades com nota “C”.

“Esta mudança refletiu, principalmente, o baixo desempenho dos municípios paulistas no planejamento dos programas e ações da gestão pública e a piora nos resultados da educação e da saúde. A última avaliação sinalizou que as políticas ambientais, de proteção ao cidadão e governança da tecnologia da informação também estão críticas no âmbito municipal e carecem de mais atenção na efetividade de suas ações”, aponta trecho do documento de análise técnica dos resultados.

O que dizem as prefeituras

Em nota, a Prefeitura de Nova Odessa informou que a atual gestão vem investindo em capacitação das equipes, modernizando o parque tecnológico (equipamentos de informática) e adquirindo novas ferramentas digitais, visando uma maior modernização administrativa – incluindo a contratação de mais de 200 novos servidores concursados para as diversas áreas desde o início de 2022, o que representa um incremento de mais de 13% no total de servidores efetivos.

“Temos confiança de que, já no médio prazo, essas medidas vão gradativamente refletir na melhora do atendimento prestado ao cidadão e também em estudos e índices de medição da efetividade da gestão pública municipal, como este do TCE-SP”, acrescentou.

A Prefeitura de Capivari comunicou que, para melhorar essa nota, a determinação foi para que os servidores se qualificassem para responder o questionário e atender os apontamentos. E que medidas administrativas também foram tomadas para melhorar o fluxo de trabalho, aumentar o grau de satisfação e conquistar uma nota maior para o ano seguinte.

“Leis, decretos, portarias, conselhos e outros mecanismos administrativos foram criados a fim de melhorar os requisitos listados. Nosso objetivo é entregar o melhor serviço público para a população e estamos confiantes que, com base no trabalho realizado até aqui, teremos uma nota melhor”, acrescentou.

A administração ainda apontou que desde 2021, quando a gestão assumiu, centenas de medidas administrativas foram tomadas com a finalidade de melhorar, não só os índices, como também o serviço prestado à população. “Foram cortes de despesas, investimentos, ajustes de condutas, contratos e uma nova postura perante a administração pública”, finalizou.

Questionadas, as demais prefeituras não se manifestaram até a última atualização desta reportagem.

