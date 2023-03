Novena em homenagem a São José acontece em Aracaju; veja a programação

As celebrações vão até o dia do santo, comemorado em 19 de março. Imagem de São José que fica ao lado do altar principal.

Desde a última quinta-feira (9) acontece a novena em homenagem a São José, na Paróquia que leva o nome do santo, em Aracaju.

A novena tem início todos os dias às 19h e é seguida da Santa Missa, até o dia 19, quando uma programação intensa acontece durante todo o dia e termina com uma procissão pelas ruas do Bairro São José.

A cada dia, um grupo religioso é responsável pela novena. Em todas as celebrações estão sendo pedidas doações de alimentos para beneficiar pessoas necessitadas.

Programação

DIA 13/03/2023 – (Segunda-feira) Convidados: Serra Clube.

Organizadores: Comunidade São Lucas; Comunidade Canção Nova; Comunidade São João Paulo II e a Pastoral da Pessoa Idosa.

Dedicado: Aos Idosos.

Presidente da Celebração: Pe. Rodrigo Maia do Santos- Paróquia Senhor dos Passos.

Gesto Concreto: Macarrão.

DIA 14/03/2023 – (Terça-feira) Convidados: Equipe de Nossa Senhora.

Organizadores: Comunidade Força Jovem e Comunidade Obra de Maria.

Dedicado: A todos os Devotos.

Presidente da Celebração: Pe. Alberto Barros Santos- Paróquia Santa Luzia e São Benedito.

Gesto Concreto: Sardinha em Lata.

DIA 15/03/2023 – (Quarta-feira)

Convidados: ECC (Encontros de Casais com Cristo).

Organizadores: Equipe de Liturgia, Pastoral da Bíblia e a Associação Arte-Viva.

Dedicado: Aos Dizimistas.

Presidente da Celebração: Pe. Marcos Rogério Vieira- Paróquia Santo Antônio.

Gesto Concreto: Café.

DIA 16/03/2023 – (Quinta-feira) Convidados: RCC (Renovação Carismática).

Organizadores: Pastoral da Saúde, Consultório Médico São José.

Dedicado: Aos Doentes.

Presidente da Celebração: Pe. Joselito Santana de Lima- Paróquia Nossa Senhora da Soledade.

Gesto Concreto: Leite em Pó.

DIA 17/03/2023 –Sexta-feira) Convidados: Confraria de São José.

Organizadores: Conselhos de Pastoral Paroquial e Econômico.

Dedicado: Aos Consagrados de São José.

Presidente da Celebração: Pe Luiz Gustavo Luz- Paróquia Jesus, Maria e José. Gesto Concreto: Biscoito.

DIA 18/03/2023 – (Sábado) Convidados: Pastorais Sociais.

Organizadores: Grupo do Terço dos Homens; Josés, Josefas e Marias José.

Dedicado: Aos Grupos de Orações.

Presidente da Celebração: Pe. Felipe Serafim dos Santos- Paróquia Nossa Senhora Aparecida.

Gesto Concreto: Farinha de Milho.

OBS: Missa com os enfermos e unção às 09h.

Dia Festivo de São José 19/03/2023 – (Domingo)

06:30h – Ofício da Imaculada Conceição.

07:00h – 1ª Missa Solene presidida pelo Pe. Vagner Santos de Jesus- Paróquia Menino Jesus.

10:00h – 2ª Missa Solene presidida pelo Pe. Ronaldo Rodrigues- Paróquia Sagrado Coração de Jesus.

12:00h – 3ª Missa Solene presidida pelo Pe. Givanildo Xavier- Canção Nova.

15:00h – 4ª Missa Solene presidida pelo Pe. Antônio Peixoto- Paróquia Nossa Senhora da Conceição.

17:00h – 5ª Missa Solene presidida pelo Pe. José Dácio dos Santos- Paróquia Bom Jesus dos Navegantes.

18:30h – Procissão pelas ruas do Bairro.

