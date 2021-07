Novità Apple in arrivo: iPad con schermo oled e AirPods Pro 2

Tra il 2022 e il 2023 si vedranno i primi tablet con display organico e gli auricolari rivisti nel design e hardware

(Foto: Apple)

Cosa bolle nella pentola Apple per il prossimo biennio? Due le anticipazioni più succulente che sono trapelate nelle scorse ore con protagonisti gli iPad dotati di schermo oled e la seconda versione delle cuffiette wireless, gli AirPods Pro 2.

iPad con display oled

Il debutto dei pannelli oled a bordo degli iPad avverrà difficilmente quest’anno. Secondo una recente pubblicazione di The Elec, il primo modello vedrà la luce del commercio nel 2022 e sarà un iPad Air con una diagonale da 10,86 pollici, seguito nel 2023 da un iPad Pro da 11 e 12.9 pollici appunto di tipo oled.

Gli oled montati sugli iPad Air saranno di tipo rigido, mentre quelli per i Pro saranno flessibili. Questi ultimi hanno il vantaggio di poter ospitare componenti interni curvi e cornici più sottili, come visto in ambito iPhone sin dal modello X del 2017.

Ricordiamo che di recente è stato presentato un iPad Pro con schermo mini-led (qui la nostra recensione), una tecnologia che può controllare l’illuminazione dei pixel dello schermo in modo molto preciso e localizzato. Ogni singolo pixel dei display oled, invece, può illuminarsi da sé, ma soffre di burn-in (aloni) maggiore e ha angoli visivi e luminosità generale meno spinti.

A livello di design, il prossimo iPad Pro presentato dovrebbe sostituire il retro in alluminio con un vetro protettivo che può anche abilitare la ricarica wireless.

AirPods Pro 2

C’è molta aspettativa anche sulla seconda generazione delle cuffiette senza fili più performanti: AirPods Pro 2, però, non è ancora sulla rampa di lancio e potrebbe farsi attendere fino al 2022. Ad anticiparlo è sempre Ming-Chi Kuo che ha peraltro specificato come le previsioni di vendita del primo modello per il 2021 sono calate da 75-85 milioni a 70-75 milioni. Il debutto della seconda versione dovrebbe però portare a un’annata da 100 milioni.

Come saranno le nuove cuffiette? La grande aggiunta dovrebbe riguardare sensori per il rilevamento del movimento deputati al fitness e al tracking più preciso quando ci si sta allenando. Possibile anche una revisione del design con una stanghetta più corta se non addirittura eliminata.