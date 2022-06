Novità INPS: Bonus da 400 euro per Campus e centri Estivi per figli. Ma le domande scadono prestissimo

Ennesimo bonus in arrivo per gli italiani. Questa volta arriva dall’INPS ed è principalmente per le famiglie italiane. Si tratta, infatti, della categoria più bisognosa. Dopo il rincaro generale del prezzo della vita, molte famiglie fanno infatti fatica ad arrivare a fine mese. E dopo il bonus di 200 euro per l’aumento dei prezzi di gas ed energia, arriva un ennesimo ausilio.

I nuovi fondi stanziati saranno donati alle famiglie con figli a carico. Il termine massimo per poter presentare domanda è il 20 giugno, quindi bisogna assolutamente affrettarsi dati i tempi molto ristretti. Anche in questo caso, il vostro reddito sarà l’ago della bilancia per stabilire se potrete essere beneficiari o meno. Pertanto, per quanto non sia obbligatorio allegare l’ISEE, sarebbe preferibile farlo. In cosa consiste il bonus ? Va detto che prima del 20 luglio, e quindi ad un mese dalla scadenza, non sarà possibile conoscere i nominativi di coloro che potranno godere del bonus INPS.

I 400 euro di bonus stanziati saranno da indirizzare ai Campus o ai Centri Estivi. La spesa dei genitori che vogliono migliorare l’estate dei propri figli sarà quindi assolutamente agevolata. Il bonus ricoprirà numerose spese. Prima tra tutte quella della copertura assicurativa, assolutamente indispensabile per ogni partenza. A seguire, potrà essere utilizzato per spese alimentari, per il necessario per una gita o per attività ludiche ricreative. Tra un mese dunque sarà possibile scoprire se si è in graduatoria e in che posizione. Da quel momento in poi, dopo essersi accertati di essere beneficiari, si potrà portare i propri figli nel centro prescelto.

Successivamente, basterà caricare tutte le fatture rispetto alle spese ed ogni settimana saranno erogati 100 euro per ogni settimana di retta del centro estivo. Il programma dura quindi 4 settimane e non oltre. Come sempre però, i bonus non sono usufruibili da tutti. In questo caso è riservato ai dipendenti pubblici i cui figli hanno un’età che oscilla dai 3 ai 14 anni. Tutte le spese che supereranno il budget del bonus stabilito dall’INPS, dovranno poi essere coperte dai familiari.

L’articolo Novità INPS: Bonus da 400 euro per Campus e centri Estivi per figli. Ma le domande scadono prestissimo proviene da Più Donna – Notizie di Attualità, Gossip, Spettacolo e Tv.