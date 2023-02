Novo coordenador da Saúde Yanomami em RR é investigado por suspeita de desviar R$ 1,7 mil da conta de indígena

Caso aconteceu em março de 2014 e Polícia Civil investiga se houve apropriação indébita. Leandro Alves Lacerda, de 46 anos, nega e diz que inquérito não tem provas. Leandro Alves Lacerda, de 46 anos, coordenador do Dsei-Y

O novo coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami e Yek’uana (Dsei-YY), Leandro Alves Lacerda, de 46 anos, é investigado pela Polícia Civil de Roraima por suspeita de desviar R$ 1.700 da conta bancária de um indígena Yanomami. O caso aconteceu em março de 2014 e foi denunciado pelo indígena ao Dsei-Y.

O caso é investigado pela Polícia Civil no 1º Distrito Policial, que apura se houve crime de apropriação indébita.

A vítima contou que, à época, Leandro, que atuava como técnico em enfermagem, levou ele a uma agência bancária e o ajudou a sacar R$ 500, que ficou em sua posse. Posteriormente, o indígena retornou ao banco e não encontrou o restante do valor que esperava ter na conta.

Com a ajuda de um outro servidor, a vítima retirou o extrato bancário que comprovava a transferência do dinheiro para a conta de Leandro Lacerda. A ação, segundo a vítima, não foi consentida.

Procurado, o coordenador Leandro disse que “não existe autos, apenas um inquérito sem provas, feito por uma denuncia caluniosa”. Ele ainda intimidou a equipe de reportagem e disse que ia tomar “providências judiciais cabíveis” caso o assunto fosse publicado no g1.

As investigações tiveram início em 2016, quando a então coordenadora do Distrito Sanitário, Maria de Jesus do Nascimento, encaminhou o caso ao Ministério Público Federal de Roraima, que transferiu para investigação no Ministério Público Estadual de Roraima (MPRR).

Em ofício, o Dsei-Y informou que Leandro atuava como técnico de enfermagem e não trabalhava no Setor de Capacitação. Por esse motivo, ele não possuía autorização para acompanhar os indígenas em compras ou auxilia-los em transações bancárias.

Na denúncia, a coordenadora também relatou a suspeita de que o servidor vendia armas de fogo para alguns indígenas da região e solicitou providências para averiguar o caso.

“Informes dão conta de que este mesmo funcionário, se aproveitando de sua proximidade e confiança com os indígenas, tem vendido armas de fogo para alguns indígenas levarem para suas comunidades”, cita trecho.

Por não se tratar de um crime federal, o Ministério encaminhou o caso para a Civil. Em novembro de 2022, seis anos depois do caso, o órgão deu um prazo de 90 dias para que a Polícia Civil concluísse as investigações.

Procurada pelo g1, a Civil não informou o andamento do caso. “Após o cumprimento das diligências relacionadas ao caso, o procedimento será encaminhado ao Ministério Público de Roraima”, informou em nota.

Leandro foi indicado para o cargo de coordenador pela principal liderança Yanomami, Davi Kopenawa, e outras organizações indígenas. A portaria foi assinada pela ministra Nísia Trindade Lima e publicada na sexta (10).

A reportagem questionou o Ministério da Saúde, responsável pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (Dsei-Y), sobre a nomeação, e aguarda o retorno.

No último dia 5 de fevereiro, o coordenador substituto que respondia pelo órgão se demitiu. Na ocasião, a ministra Sônia Guajajara chegou a anunciar uma intervenção no distrito.

O maior território indígena do Brasil passa por uma grave crise humanitária e sanitária em que dezenas de adultos e crianças sofrem com desnutrição grave e malária devido ao avanço do garimpo.

Crise humanitária Yanomami

A Terra Yanomami tem mais de 10 milhões de hectares distribuídos entre os estados de Amazonas e Roraima, onde fica a sua maior parte. São cerca de 30 mil indígenas vivendo na região, incluindo os isolados, em 371 comunidades.

A presença do garimpo, principalmente nos últimos quatro anos, na gestão de Jair Bolsonaro, provocou a disseminação de doenças, levando a um cenário de crise humanitária.

Em janeiro deste ano, o presidente Lula esteve em Roraima para acompanhar a crise sanitária dos Yanomami. Na ocasião, ele prometeu pôr fim ao garimpo ilegal na Terra Yanomami. Ele classificou a situação dos indígenas doentes como desumana.

A região está em emergência de saúde desde 20 de janeiro e, inicialmente, por 90 dias, conforme decisão do governo Lula. Órgãos federais auxiliam no atendimento aos indígenas.

As ações de desintrusão — expulsão dos garimpeiros do território — são coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com o início das ações de repressão contra a atividade ilegal, como o controle do espaço aéreo, garimpeiros tentam deixar a região.

