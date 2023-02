Novo polo da Academia da Cidade de Aracaju está com inscrições abertas; saiba como participar

As aulas ocorrerão no Bairro José Conrado de Araújo. Academia da Cidade, no Augusto Franco, em Aracaju

O novo polo da Academia da Cidade (PAC) de Aracaju está com inscrições abertas. Segundo a Secretaria de Saúde do município (SMS), as aulas ocorrerão na avenida Chanceler Osvaldo Aranha, 1240, Bairro José Conrado de Araújo.

Os interessados devem comparecer ao polo, das 6h às 8h, com cartão do SUS, prontuário eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência. As aulas práticas ocorrerão a partir do dia 7 de fevereiro, às terças, quartas e quintas, das 6h às 8h. Ainda de acordo com a SMS, antes da formalização da inscrição, o usuário passará por uma avaliação das condições de saúde.

Aracaju possui ao todo 12 polos que contemplam usuários dos bairros Santa Maria, Sol Nascente, América, Augusto Franco, Maracaju, Castelo Branco, Santos Dumont, Bugio, Centro de Criatividade, Industrial e Luzia.

