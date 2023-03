Novo presidente da Associação Comercial e Industrial de Roraima toma posse

Vaneri Antonio Verri, advogado, pós-graduado em direito tributário pelo Instituto de Pós-graduação e Graduação (IPOG), é Diretor Geral da Indústria de Bebidas Monte Roraima. A proposta da associação é ser a representação e defender os interesses da classe empresária. Presidente tomou posse nessa sexta-feira (24)

O advogado e empresário Vaneri Antonio Verri tomou posse, nessa sexta-feira (24), como presidente da Associação Comercial e Industrial de Roraima (Acir). Ele foi eleito para o biênio de 2023 a 2025.

A cerimônia aconteceu na sede da associação, localizada no Centro. Além dele, tomaram posse a nova diretoria executiva. Foram empossados:

Presidente: Vaneri Antonio Verri

Vice-presidente: João Batista Mendonça de Oliveira

1º secretário: Klinger Nonato Freire

2º secretário: Izaildo Ferreira de Luna

1º tesoureiro: João Pereira Barbosa Júnior

2º tesoureiro: Marleide Melo Cabral Pereira

Diretor: Ademir dos Santos

Diretor: Remidio Monai Montessi

Suplente de diretor: Veronildo da Silva Holanda

A Acir é uma das entidades representativas mais antigas de Roraima, com quase oito décadas de funcionamento. A proposta da associação é ser a representação e defender os interesses de comerciários, empresários e industriários de Roraima filiados à associação.

“Com muito orgulho, com muita honra, com muito respeito a gente vai fazer uma gestão voltada para o respeito dessa história. Mas também com muito foco, muito afinco relacionado as as dificuldades de ser empreendedor dentro do nosso estado”, destacou o novo presidente.

O evento contou com a participação de representantes da Federação das Indústrias do Estado de Roraima (Fier), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-RR), Serviço Social da Indústria (Sesi) e empresários.

Empresários e representantes de organizações participaram da cerimônia

Perfil

Vaneri Antonio Verri, advogado, pós-graduado em direito tributário pelo Instituto de Pós-graduação e Graduação (IPOG), é Diretor Geral da Indústria de Bebidas Monte Roraima, advogou por 10 anos e prestou consultoria para empresas de diversos segmentos, já ocupou a Presidência do Sindicato das Indústrias de Bebidas do Estado de Roraima, sendo o representante junto à FIER.

