Novo sistema de bicicletas compartilhadas começa a funcionar em São João da Barra, no RJ

O serviço é gratuito e serão, ao todo, 30 bicicletas para uso de até 1 hora e meia, durante o verão. Projeto Bike Livre começa a funcionar em São João da Barra, no RJ

Divulgação/Prefeitura de São João da Barra

Começou a funcionar neste domingo (29) em São João da Barra, no Norte Fluminense, o novo sistema de bicicletas compartilhadas. O projeto disponibiliza, gratuitamente, 30 bicicletas. O projeto vai funcionar das 8h às 17h, todos os dias durante o verão, inclusive no carnaval.

A proposta faz parte do projeto Bike Livre, que atende às pessoas que desejam praticar atividades físicas ou passear pela orla.

De acordo com o município, vai ser possível circular por Atafona, Chapéu de Sol e também no Açu. Cada aparelho possui um chip com GPS para que seja feito o monitoramento. Também são fornecidos capacetes, garantindo a segurança dos usuários.

Bicicletas compartilhadas poderão ser usadas durante todo o verão em São João da Barra

Divulgação/Prefeitura de São João da Barra

A idade mínima para utilizar as bicicletas é 16 anos. Os usuários menores de 18 anos devem apresentar a assinatura digital do responsável legal.

Para usar as bicicletas é preciso efetuar o cadastro em um link que será disponibilizado e divulgado pela Prefeitura, além de assinar também um termo de responsabilidade. O uso é de até uma hora e meia.

Os postos de retirada e entrega ficam no Espaço da Ciência em Atafona, no Posto 4 em Chapéu de Sol e no Posto 2 em Grussaí, em frente ao Polo Gastronômico. No Açu, o posto será na Rua Manoel Francisco de Almeida.

É obrigatório anexar foto do documento de identificação e comprovante de residência em nome do usuário. Também é necessário baixar o termo de responsabilidade enviado para o email informado no cadastro. Depois de cumprir essas etapas, o usuário precisa assinar digitalmente o termo de responsabilidade no momento da retirada da bicicleta. O arquivo assinado digitalmente deve ser enviado pra o emailbikelivresjb@gmail.com.

“Com este projeto estamos incentivando a prática de exercícios físicos e também o uso de veículos não poluentes para distâncias curtas, potencializando o projeto de mobilidade urbana municipal”, afirma o secretário municipal de Esportes, Caio César Serra.

Mata