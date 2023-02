novo-sistema-de-consulta-de-multas-permite-ao-morador-de-palmas-indicar-o-condutor-infrator-e-apresentar-defesa-pela-internet

Abaixo, você confere o passo a passo para ter acesso ao sistema. O serviço também permanece na modalidade presencial junto às unidades de atendimento do Resolve Palmas. Prefeitura disponibiliza nova versão on-line do sistema de consulta de multas

Regiane Rocha/Prefeitura de Palmas

Um novo sistema para consulta de multas, lançado pela Prefeitura de Palmas, permite ao morador indicar o condutor infrator e apresentar defesa, tudo pela internet. Os serviços poderão ser feitos de forma online com mais rapidez, segurança e praticidade, garantiu o município.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Para acessar a página, o morador deverá entrar no site oficial da prefeitura, selecionar o ícone do Portal do Contribuinte para abrir o menu inicial, e, na sequência, clicar na opção ‘Todos os Serviços’, onde encontrará a aba de ‘Autuação de Infração – Consulta de Multas’. Em seguida, irá abrir a página com os links de acesso para as áreas de Consulta de Multas e Protocolo on-line de Trânsito.

Segundo a diretora de Recursos e Processamentos de Infrações da Sesmu, Aryadine Pires, a nova versão do protocolo virtual sofreu alterações para facilitar o acesso dos usuários e atender as demandas de forma prática e ágil.

“É importante que o contribuinte se atente para os prazos e documentos exigidos para cada tipo de processo. Ressaltamos ainda que todas as informações exigidas para fazer o login são protegidas pela Lei de Proteção de Dados (LGPD) ’’, disse.

LEIA MAIS:

Araguaína cria banco de dados para inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Prefeitura cria agência para assumir transporte coletivo de Palmas a partir de quinta-feira (1º)

O serviço também permanece na modalidade presencial junto às unidades de atendimento do Resolve Palmas. Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, nas unidades da Avenida Jk e em Taquaralto, das 8h às 19h. No período da tarde, das 12h às 18h, o atendimento é no Shopping Capim Dourado, região norte.

Outra medida adotada pela gestão municipal foi a ampliação do prazo, de até 30 dias, para que os proprietários dos veículos façam a defesa de autuação. Esse prazo é contado após a publicação no Diário Oficial do Município,

O proprietário do veículo também pode identificar o condutor infrator ou apresentar as justificativas nas centrais de atendimento do Resolve Palmas.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

valipomponi