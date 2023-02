Novo trecho da 28 de Março é interditado nesta sexta

Desta vez, a via será fechada apenas no sentido Penha. Não haverá interdição no sentido Pecuária/Centro. 28 de Março será fechada apenas no sentido Penha. Não haverá interdição no sentido Pecuária/Centro

IMTT

Após o carnaval, as interdições da Avenida 28 de Março seguem avançando para reestruturação e asfaltamento da via nesta sexta-feira (24).

O motorista deve ficar atento para as mudanças, já que um novo trecho será interditado. Desta vez será no sentido Penha, entre a Rua Carlos Lacerda e a Rua Almeida Barbosa, para aplicação de massa asfáltica e fresagem. Não haverá interdição da avenida no sentido Pecuária/Centro.

De acordo com o Instituto Municipal de Trânsito e Transportes (IMTT), estão sendo disponibilizadas rotas alternativas para que diminuam os impactos da obra para quem passa pelo local.

Para acessar à Avenida 28 de Março com sentido aos bairros da Penha e Jóckey, a orientação é seguir pela Rua Carlos Lacerda, Avenida Princesa Isabel, Rua Marcílio Martins, Rua Viveiros de Vasconcelos, Rua Dr. João Maria, Rua Antônio Manoel, Rua Almeida Barbosa e Avenida 28 de Março (AZUL).

Já a segunda alternativa: Avenida 28 de Março, Avenida José Alves de Azevedo e Avenida Arthur Bernardes.

A Prefeitura informa que todas essas interdições têm por finalidade seguir com as obras de recuperação asfáltica de toda avenida. Serão contempladas, ao todo, 103 ruas da cidade, por meio do programa Asfalto Novo.

A pasta afirma ainda que a reestruturação não pode ser realizada no período da noite, por motivos de respeito à lei do silêncio.

Vito Califano