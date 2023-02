Novo trecho da Avenida 28 de Março será interditado nesta segunda-feira em Campos

O tráfego de veículos ficará interditado entre a Rua dos Goitacazes (antiga Rua do Gás) e a Rua Carlos de Lacerda, das 7h às 17h. As obras de novo asfaltamento da Avenida 28 de Março, em Campos, vai causar novas interdições no trânsito da cidade. Entre às 7h e 17h desta segunda-feira (6), o trecho entre a Rua dos Goitacazes (antiga Rua do Gás) e a Rua Carlos de Lacerda, no sentido Penha-Centro/Pecuária, estará interditado para tráfego.

Na pista sentido Pecuária/Centro-Penha, o tráfego fluirá sem interdição, haja vista que o asfaltamento é realizado nesta primeira fase apenas na pista de sentido de direção Penha-Centro para evitar maiores transtornos.

O desvio para o trecho em obras será realizado por meio da Avenida Arthur Bernardes, com conversão à esquerda na Rua Caldas Viana que é o nome do primeiro trecho da Rua Saldanha Marinho, que permite acesso direto ao Centro e também acesso novamente à Avenida 28 de Março, pela Rua Marechal Floriano ou pela Avenida José Alves de Azevedo (Beira Valão).

Na última sexta-feira (3), foi concluído o trabalho de fresagem do asfalto da Avenida 28 de Março, no trecho entre a Avenida Felipe Uebe e a Rua Marechal Floriano, no sentido Penha-Pecuária.

O trabalho faz parte das obras de recuperação asfáltica de toda a Avenida 28 de Março por meio de parceria entre a Prefeitura de Campos e o Governo do Estado, que contemplará 103 vias da cidade, por meio do programa Asfalto Novo.

De acordo com a empresa que executa a obra, as obras serão retomadas nesta segunda-feira (6) com o asfaltamento do mesmo trecho.

