Novo trecho da Avenida 28 de Março será interditado para recuperação do asfalto

Interdição será nesta quarta-feira (8), no sentido Penha. Veja rotas alternativas. Um novo trecho da Avenida 28 de Março, no sentido Penha, será interditado nesta quarta-feira (8) para continuação das obras de recuperação do asfalto em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense.

A interdição ocorrerá entre a Rua Ricardo Quitete e a Avenida Presidente Kennedy.

De acordo com a Prefeitura, esses investimentos fazem parte do programa Asfalto Novo, uma iniciativa conjunta entre a Prefeitura de Campos e o Governo do Estado, que abrange 103 ruas da cidade.

Os condutores devem ficar atentos às rotas alternativas para evitar transtornos no trânsito.

Uma das opções é seguir pela Rua Ilídio Rocha, Rua Milton Barbosa e Avenida Nossa Senhora do Carmo. Para aqueles que estiverem no centro e desejam se dirigir aos bairros da Penha e Jóquei, podem optar por acessar a Rua Doutor Ricardo Quitete, Rua Dr. Abelardo de Melo e Avenida Presidente Kennedy, ou seguir pela Avenida Arthur Bernardes e Rua Dr. Gastão Viana Sampaio.

Vittorio Rienzo