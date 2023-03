Novo trecho da Avenida Braz Olaia Acosta é interditado em Ribeirão Preto, SP; veja rota alternativa

Interdição acontece nesta sexta-feira (24) por conta das obras do corredor de ônibus. Avenida Braz Olaia Acosta tem nova interdição em Ribeirão Preto, SP

Um novo trecho da Avenida Braz Olaia Acosta está interditado nesta sexta-feira (24) em Ribeirão Preto (SP). O bloqueio acontece por conta das obras do corredor de ônibus norte/sul feito pelo programa Ribeirão Mobilidade.

A interdição será parcial entre a Rua Caetano Mancuso e a Rua José Alves da Silva. Por isso, a Transerp indica algumas rotas alternativas (veja abaixo).

Quem vem pela Avenida Braz Olaia Acosta e pretende acessar o terminal de ônibus do RibeirãoShopping, deverá seguir pela avenida e virar à direita na rua Adolfo Mantovani, à direita na rua Professor Correia Leite, à esquerda na rua Coronel Fernando Ferreira Leite e seguir até acessar a rua Paola Scatena, via onde fica localizado o terminal de ônibus.

Transerp indica rota alternativa para bloqueio na Avenida Braz Olaia Acosta em Ribeirão Preto, SP

Divulgação

A empresa também informou que o local estará sinalizado e monitorado por agentes civis de trânsito e orientou que os motoristas diminuam a velocidade para evitar acidentes.

O bloqueio está previsto para terminar no sábado (25).

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão e Franca

Vídeos: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Ufficio Stampa