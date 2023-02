Novo valor da Zona Azul começa a valer nesta segunda-feira em São José dos Campos, SP

Reajuste de 20% foi anunciado pela prefeitura no último dia 6 de janeiro. Zona Azul São José dos Campos

Antônio Basílio/Prefeitura de São José

O novo valor da Zona Azul começa a valer na próxima segunda-feira (6) em São José dos Campos (SP).

Com o reajuste, carros passarão a pagar R$ 2,40 e motos R$ 1,20 por uma hora que permanecerem estacionados nas áreas de estacionamento rotativo.

O decreto foi publicado pela prefeitura no dia 6 de janeiro e anunciava que o valor teria reajuste de 20% após um mês da publicação.

O preço anterior havia sido estabelecido em agosto de 2020 e custava por hora, R$ 2 para carros e R$ 1 para motocicletas.

