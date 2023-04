Novo valor do ICMS já está em vigor em Sergipe

O percentual aprovado pela Assembleia Legislativa é de 19%. Novo valor do ICMS ainda não impactou no preço do combustível

O novo valor do Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços (ICMS) de 19% entrou em vigor neste sábado (1º). A alíquota vale para as áreas de energia elétrica, comunicação, transporte público e combustíveis (gasolina e o etanol).

O novo percentual foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) na última quinta-feira (30). Em dezembro do ano passado, os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei que aumentou a alíquota do ICMS de 18% para 22%, mas diante da insatisfação de empresários, o governo apresentou um novo projeto para redução do percentual.

Porém, apesar do novo valor já está em vigor alguns consumidores relatam que ainda não sentiram o impacto na compra de combustíveis. “Continua o mesmo preço, foi decretado para diminuir e continua a mesma coisa”, disse o empresário Victor Hugo de Souza.

LEIA TAMBÉM

ICMS: entenda o imposto mais importante para os cofres dos estados

Vito Califano